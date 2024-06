Con micrófono en mano y con un estoicismo admirable, Katty Villalobos ha cubierto todo tipo de noticias. Desde policiales, temas sociales, noticias insólitas y, actualmente, operativos que dejan al descubierto las condiciones críticas de salubridad en las que trabajan diversos restaurantes de la capital. A través de su canal en Youtube, Katty con Kalle, esta aguerrida reportera ha captado la atención de miles de usuarios que se han vuelto sus hinchas debido al compromiso con el que expone cada problemática.

Diario OJO conversó con la experimentada comunicadora sobre sus inicios y del periodismo en la era de las redes sociales.

¿Qué te impulsó a migrar a las redes sociales?

Yo decidí alejarme de la televisión para emprender mi propio proyecto. Como yo siempre hice reportajes en calle, todos me decían “tú eres Katty con calle” y decidí meterme en las redes sociales. Inicialmente cubría malas prácticas, confrontaba a los que orinaban en la calle, que se estacionaban en el lugar de personas con discapacidad, buscaba un poco el civismo.

¿En qué momento decides empezar a realizar operativos en restaurantes?

Entramos al tema de las cocinas porque me di cuenta que mucha gente hacía contenido gastronómico promocional y yo iba a esos restaurantes por las recomendaciones, pero veía que eran sucios. Entonces, llevé el contenido por ese lado. Y lo que me ayudó a crecer fue que streamers peruanos se grababan reaccionando a mis operativos e hicieran comentarios muy chéveres.

¿A qué desafíos de enfrenta una reportera de calle?

Te enfrentas a gente agresiva, a difamaciones, a insultos como “prensa basura” y dudan de tu honorabilidad, pero simplemente tienes que pensar en que lo que esa gente dice no te define. Tú y los que te quieren sabes quién eres. Tú sigue saliendo a la calle con la misma actitud, siempre y cuando no tengas rabo de paja. La gente cree que porque uno es desleal, todos somos desleales, amarillentos, mermeleros, etc., eso es un riesgo. Es más, en la época de Castillo se acrecentó porque nos odiaban, nos querían hasta meter piedra en la calle a los periodistas, éramos como los apestados de todo. Y eso es triste.

¿Dirías que los periodistas de calle corren el riesgo de perder empatía con el dolor de los demás por cubrir noticias a diario?

Puede ser. Yo creo que más que reportero, hay personas que son bien insensibles y por conseguir la exclusiva no les importa fotografiar a una mujer llorando sobre el cadáver de su hijo. Somos periodistas, pero somos humanos, no nos gustaría estar en esta situación. Por eso es que nosotros también hicimos el periodismo social, en el que te contamos una historia, pero le ponemos una solución, que es otra de las cosas que hacemos en Katty con Kalle.

¿Qué opinión tienes sobre cómo se desempeñan los reporteros en la actualidad?

Lo que veo es mucha falta de competitividad, creo que los reporteros se han relajado mucho, quieren llegar al canal e irse a su casa rápido. Antes se veía mucha más competencia, incluso, en las plumas del reportero, en su informe. Ahora siento que todo es muy rápido, pasado por agua tibia. Falta pasión.

¿Una experiencia o anécdota reporteando?

A mí me enseñó mucho Andrea Llosa, incluso, un día estaba en una transmisión en vivo y me quitó el micro y se puso a hacer ella la transmisión. Ahí me enseñó que cuando haces una transmisión en vivo no tienes que quedarte parada, tienes que mostrar cada cosa que vas diciendo, caminar, tener ese olfato del reportero. Ella me dio una clase magistral. Yo tengo el video y lo he contado como storytime “el día que Andrea Llosa me quitó el micro” y después Andrea me comentó “pero nunca nadie te lo volvió a quitar”.

¿Qué características debe tener un buen reportero?

Tiene que tener olfato periodístico y ser ambicioso en que su noticia cierre bien. Tiene que buscar y no esperar a que lo manden a un lugar, debe indagar y darle un toque especial a su noticia. Apasionarse mientras la está escribiendo, que le salgan las lágrimas o la felicidad, y si siente que la línea editorial del lugar donde trabaja no lo hace feliz, pues irse y crear su propio estilo, su propia onda. El reportero también necesita invertir en sus propios equipos, aprender a manejar cámara, saber editar su nota. Debe ser un pulpo en lo que es su profesión. Tiene que hacer que la nota sea su hijo.

¿Qué satisfacciones te ha dado tu trabajo en redes sociales?

Me ha dado más satisfacciones que la televisión en menos de dos años. Siento que estoy cumpliendo más metas de las que pude cumplir en televisión. Si te das cuenta, muchos chicos decidieron irse a redes porque la televisión nunca les dio una oportunidad y, a pesar que a mí sí me la dio como reportera, nunca me dio una oportunidad como conductora.

¿Por qué crees que es difícil crecer o tener más oportunidades en televisión?

Mira, yo creo que en la televisión hay mucha discriminación y esa es la verdad, nadie va a decir lo contrario. Si no eres el niño lindo, tienes que ser un genio absoluto para que te tomen atención para algún programa. También la televisión es mucho de contactos y lo puedes ver sobre todo en las novelas. Ahí te das cuenta que hay muchos chicos con talento observando, pidiendo una oportunidad, haciendo casting, pero todo gira en el mismo grupito. Muchas veces los reporteros no son periodistas, pero son los amigos de …, que tampoco está mal porque al final el que paga su producción puede tener a la gente que quiera, pero le quitas oportunidad a otras personas. Pero en estos tiempos, existen las redes y te buscas tu oportunidad.

¿Qué opinas del imparable ascenso de la industria de los creadores de contenidos en YouTube?

El youtube es una oportunidad, es ese jefe invisible para el que trabajas y tú te pones tus tiempos y tú sabes en qué momento lanzas tu programa, tu podcast, etc. Pero también hay una parte negativa porque ahora cualquiera cree que puede agarrar un celular y lanzar una noticia. Cuando el YouTube se usa para un bien común, para unir a la gente, para divertir, ¡bien! Si te das cuenta, es tan grande el YouTube que hasta los de televisión están creando canales. Estamos creciendo, pero hay que tener más filtro, más cuidado. Hay más libertad de expresión que en l televisión, pero hay que tomarla con responsabilidad.

¿A qué retos consideras que se enfrentarán los chicos que están egresando de Comunicaciones?

Se van a enfrentar a un universo muchísimo más amplio del que teníamos los chicos que egresamos en el 2005, 2010, que solamente teníamos como esperanza poder trabajar en canales de televisión, donde casi las oportunidades eran nulas. Ahora te enfrentas a un universo donde tú puedes ser tu propio jefe, donde tienes que también que prepararte en comunicación digital o donde tú puedes empezar con tu propio canal, pero siempre con calidad. Hay muchísimas más oportunidades ahora, eso a mí me alegra bastante.

¿Qué proyectos tienes a corto plazo?

Ahora “Katty con Kalle” pasará a ser “Katty con calle” TV y va a sostener varios programas. Uno de ellos es el de operativos, otro de hechos paranormales, un podcast de entrevistas y un programa de opiniones ácidas. La gente se cuida mucho de opinar, pero nosotros iremos a la yugular. Vamos hacer que la gente pueda hacer una catarsis en las líneas telefónicas de las cosas que le han pasado en el día, tendremos psicólogos. Va a ser un programa para redes, pero con calidad televisiva.

MÁS DATOS. Ha trabajado en América Tv, Panamericana y, actualmente, colabora como reportera todos los viernes en el programa ATV noticias edición matinal. En 2023 fue nominada a los Premios Martin Fierro Latinos en la terna de ‘mejor estilo de conducción en tv y plataforma digitales’.

