Las nuevas estrategias de marketing en las empresas agroalimentarias peruanas vienen apuntando al uso de nuevas tecnologías y el enfoque en la sostenibilidad y otros conceptos clave más valorados hoy en día por los consumidores.

Hoy en día todas las acciones de marketing se enfocan en el cliente, quien es el centro de cualquier negocio y la base de su éxito. La importancia se ve en la creación del producto, la satisfacción de las necesidades del cliente, la comprensión de sus preferencias, la segmentación, la generación de lealtad y retención.

En esa misma línea, algunos emprendedores peruanos han adoptado tendencias basadas en el consumidor y las han convertido en oportunidades de negocio, como la producción y venta de frutas orgánicas.

Recientemente OBS Business School realizó su II Encuentro Directivo del 2024 con la participación de Miquel Campmany, Marketing Capability Manager y Consumer Communication Head de Nestlé, en el que se han analizado los avances del sector de la alimentación en materia de marketing, un sector que está sufriendo enormes tensiones debido a la inflación.

Según Campmany, “la explosión digital y la aparición de nuevos canales ha cambiado radicalmente nuestra manera de relacionarnos con los consumidores, y solo con innovación permanente se puede mantener la calidad de los alimentos, especialmente cuando se producen a gran escala”, y añade, “no se trata solo de garantizar que cada día se mejora el perfil nutricional de los alimentos, sino que conseguir que además agraden a los consumidores, algo muy subjetivo; y ello pasa por mejorar los sabores y la organolepsia de los productos”.

TENDENCIAS DEL MARKETING ALIMENTARIO SEGÚN CAMPMANY

EL MARKETING EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN

Miquel Campmany también habla de crear marcas con propósito; marcas que, más allá de describir un producto, buscan dejar huella en la sociedad. Sin embargo, “estamos viviendo una pelea feroz entre fabricantes y distribuidores por convertir en relevantes sus productos”, asegura, y por tanto se hace vital educar desde el parvulario para enriquecer el criterio de los consumidores.

“La construcción de una marca en este sector pasa por encontrar vías diferentes de innovación, porque es la única manera de garantizar una cierta sostenibilidad de los medios de alimentación con que contamos”, asegura Campmany. Y pone como ejemplo los productos de proteína vegetal, una de las vías con mayor previsión de desarrollo.

Los programas de marketing del sector no siempre dan resultados a corto plazo, según explica, y pone como ejemplo el caso de Maxibon, el helado que se ha convertido en referencia para los adolescentes y que está detrás de un extenso trabajo para luchar contra el bullying juvenil. Otras campañas, sin embargo, sí dan resultados de manera inmediata, y son aquellas que apelan a la “proximidad”. Por ejemplo, las realizadas con las papillas de cereales provenientes de cultivos de proximidad. NUEVAS TENDENCIAS DE MARKETING

Sobre nuevas tendencias dentro del marketing, Miquel Campmany habla del data, que todas las empresas persiguen. Y para él no tiene valor si no se hace un análisis correcto. Por eso, ve imprescindible contar con los mejores expertos en el consumidor y la psicología que nos ayuden a obtener una información correcta.

En cuanto a la aparición de los “influencers”, Campmany considera que se trata de un elemento importante en la estrategia de marca, pero si se utilizan bien. “No sirve el café para todos”, afirma. Y es que, para dar voz a un influencer sobre una marca determinada, considera imprescindible que este tenga un punto de conexión con ella, o que compartan el público objetivo, o que hable de la misma temática, o incluso que tenga proximidad con sus productos. “Solo el hecho de tener muchos followers no justifica que un influencer se convierta en el portavoz de nuestra marca”, asegura. Y cree que los colegios profesionales que los regulan deberían encontrar un equilibrio para lograr que esta herramienta sea sostenible en el tiempo.

La IA no es para Campmany una moda más. La considera una herramienta que simplificará algunas tareas y liberará nuestro tiempo para poder dedicarlo al análisis y la perspectiva. En el sector de la alimentación en concreto, cree que puede aportar valor no solo en el output (temas visuales, diseños, etc) sino sobre todo en el inicio de los procesos. “La IA nos va a ayudar a ordenar, clasificar y entender la información que nos llega a través de los canales digitales, que es inmensa”, finaliza.

