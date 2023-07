La pandemia marco un antes y un después en la vida de muchas personas. En el caso de las mujeres, unas surgieron agradecidas y decidas a pelear con todo y contra todo para cumplir sus sueños; y otras, con muchas ganas de comerse el mundo, pero el miedo les gana. Para ambos casos, Angie Palomino, comunicadora, locutora de radio y coach motivacional, ha preparado un taller dirigido solo para mujeres, denominado “Las Poderosas”, donde brindará las herramientas necesarias para que las mujeres aprendan a hacer frente a sus miedos y empiecen a mirarse con amor, admiración y respeto.

Con este taller, que se realizará este sábado 15 de julio, frente al parque Media Luna, en el distrito de San Miguel, Angie busca que las participantes compartan sus inquietudes, se enriquezcan con las experiencias de las demás y “salgan con ese concepto de que es importante construir nuestra propia identidad, nuestro propósito. Nunca es tarde para poder replantearte cosas, sobre todo cosas que no te gustan en la vida”, explica Angie.

Pícnic en medio de la naturaleza

Angie nos tiene acostumbradas a realizar talleres masivos, pero en esta oportunidad trabajará de forma más íntima, por eso la dinámica se desarrollará bajo el concepto de un pícnic. “Las chicas estarán en conexión con la naturaleza, hay una energía muy especial. Es un pícnic que tiene toda la línea de los talleres que yo hago, donde mezclo el coaching y el humor”.

“Queremos que este tipo de talleres sean como una experiencia más personal, que la gente viva lo que está escuchando, que lo interiorice”, explica la también locutora de Radio Corazón.

El taller se denomina "Las Poderosas" y está dirigido solo a mujeres mayores de 18 años. Foto: Difusión.

Tres serán los temas que se tratarán en el taller: el primero, el aprendizaje para tratarnos con amor y respeto; el segundo, el tema de los miedos, cómo abrazar nuestros miedos, usarlos a nuestro favor; y el tercer punto es la construcción de sueños y objetivos más completos.

“Yo he escuchado mucho ‘me di cuenta muy tarde’. No hay ‘un tarde’. Nunca es tarde para poder replantearte cosas, sobre todo cosas que no te gustan en la vida”, resalta Angie.

Para participar del taller “Las Poderosas”, que se realizará este sábado 15 de julio a las 9:30 a.m. en San Miguel, escribir al WhatsApp 979725158