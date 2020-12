Las festividades de fin de año se acercan y, si bien este 2020 representa una nueva normalidad, las familias se preparan para pasar un momento íntimo entre sus seres queridos. No obstante, para aquellos que cuentan con mascotas en casa puede resultar una fecha complicada si no saben qué medidas tomar para proteger a los pequeños de cuatro patas de los pirotécnicos, dispositivos que podrían afectar su salud emocional o comidas no aptas para ellos.

De acuerdo a un estudio realizado por Kantar, el 49% de hogares peruanos cuentan con una mascota. Por ello, Alex Huambachano, gerente de canales de Ezviz, brinda algunos consejos para cuidar la salud física y emocional de las mascotas durante estas fechas festivas de fin de año.

Utilice productos para tranquilizarlos

En primera instancia, use productos naturales como infusiones o agua de azahar, ya que esto puede ayudar a calmar a su mascota. Recuerde no automedicarlo/la, y en todo caso, consulte con un veterinario si es necesario emplear un medicamento. Es importante que el profesional conozca su historial clínico para saber si su mascota tiene problemas renales, cardiacos o hepáticos, ya que ciertos productos pueden resultar perjudiciales.

Monitoree a su mascota a través de una cámara de videovigilancia

Un gran número de personas saldrá de paseo durante estas fechas, dejando a sus amigos de cuatro patas bajo el cuidado de alguien más. Ante esto, es importante reducir el sentimiento de ansiedad que esto pueda generar. ¿Cómo puede reforzar el vínculo con su mascota mientras está fuera? Monitoreándolo desde cualquier lugar donde se encuentre y hablándole gracias a la función de audio de doble vía que algunos dispositivos ya ofrecen.

Hoy en día, existen distintas opciones de cámaras IP; es decir que funcionan a través de una conexión Wi Fi, y que son de fácil instalación, además de ser económicas. Así es como desde tu Smartphone, Tablet o laptop podrás ver la reacción que tiene su mascota y alertar a quien lo está cuidando.

Evite la sobre alimentación y las comidas condimentadas

La cena navideña es un clásico en los hogares peruanos y de todo el mundo, incluso solemos llenar a nuestras mascotas con los manjares preparados para la fecha especial sin tomar en cuenta que, en realidad, les estamos haciendo daño. Recuerde que para ello existe comida y dietas especializadas que ayudarán a su amigo de cuatro patas a mantener una vida saludable. En caso quieras cambiarle el “menú” ese día, converse con un veterinario sobre opciones alimenticias que no afecten su salud, así como las cantidades.