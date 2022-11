La moda Hello Kitty llegó a los juguetes. El célebre personaje, que desde hace 48 años viene conquistando a chicos y grandes en todo el mundo, llega al Perú con su divertido mundo de bloques y accesorios de la mano de Basa, la icónica marca peruana de plásticos.

Ahora, los niños peruanos podrán disfrutar de hasta 18 modelos de juguetes y accesorios con la imagen de este popular personaje, creado en 1974 por Yuko Shimizu y producida por la marca japonesa Sanrio.

“En Basa siempre estamos al tanto de las tendencias. Hello Kitty es un ícono en todo el mundo y nunca pasa de moda. Por ello, para esta Navidad estamos lanzando al mercado peruano juguetes educativos con la imagen de este adorable personaje y sus amigos; son juguetes que buscan estimular la creatividad, la imaginación y la motricidad fina de los niños. Queremos unir a las familias peruanas a través del juego”, explica Janina Caballero, gerente de marketing de Basa.

Como parte del gran surtido de juguetes con la imagen de Hello Kitty, Basa ofrece bloques de construcción, accesorios, baldes para la playa y blisters con figuras de la pequeña gatita y sus amigos. Ya están disponibles en la web basa.com.pe, en la tienda Mundo Basa (Jr. Azángaro 387, Lima) y distribuidores autorizados.

Como parte del gran surtido de juguetes con la imagen de Hello Kitty, Basa ofrece bloques de construcción, accesorios, castillo de princesa, baldes para la playa y blisters con figuras de la pequeña gatita y sus amigos. Foto: Difusión.

EL REGALO MÁS TIERNO DE TODOS

Si quieres sorprender a tu pequeño, aquí te recomendamos cinco juguetes de Hello Kitty que serán tendencia esta Navidad. Todos con la calidad y garantía de Basa.

1. Hello Kitty Castillo Princesa. Juega con la princesa Hello Kitty en su lujoso castillo. Con este alucinante juego de bloques de construcción tu pequeña tendrá horas de diversión, usando su imaginación y creatividad. Consta de 171 piezas y viene con la figura de la adorable gatita y sus amigos.

2. Hello Kitty Piecesitos con accesorios. Se viene el verano y los días de playa. Por ello, no hay mejor regalo de Navidad que este lindo baldecito con pies de Hello Kitty, ideal para hacer formas en la arena o llevarlo a cualquier lugar. Vienen un total de 11 piezas.

3. Hello Kitty Princesa Balde. Las niñas disfrutarán con este carruaje de ensueño para la princesa Hello Kitty. Este hermoso set en balde (que nos hace recordar a los bloques Playgo de los años 80 y 90) consta de 44 piezas para armar y se puede llevar a cualquier lugar.

4. Hello Kitty Autolavado. Juega con Hello Kitty y disfruta manteniendo el auto limpio en su estación de autolavado. Te divertirás junto a la adorable gatita y su amigo el osito. Este set de bloques de construcción consta de 42 piezas.

5. Hello Kitty Repostería. ¿A tu pequeña le encanta la repostería? A Hello Kitty también. La dulce gatita de moño rojo disfruta de hornear deliciosos postres en esta linda cocina junto a su mejor amiga. Este set consta de 82 piezas.