¡Rompe su silencio! Guty Carrera reaparece y lanza este mensaje para las 'castigadoras'

¡Amenaza con mandarlas a la cárcel! Guty Carrera reapareció a través de sus redes sociales y colgó, sin roche, las cartas notariales que les envió a las ‘castigadoras’. El ‘potro’ no solo arremetió contra Sharon Valverde, quien afirmó que el ‘potro’ le fue infiel a Alejandra Baigorria con ella; Jenny Khume también recibió una pequeña sorpresa.

"Al haber realizado dichas afirmaciones abusivas, indignantes y falsas, las mismas que denigran mi persona individualmente como a terceras personas, y son atentatorias y causan perjuicio en mi esfera personal", dice en ambas cartas notariales, en referencia a las declaraciones efectuadas por Sharon Valverde y Jenny Khume en Panamericana Espectáculos, el 10 y 13 de junio de este año.

"Solicito que se abstenga de dichas conductas agraviantes a mis derechos fundamentales. En casso continuara con las mismas, me veré en la imperiosa necesidad de iniciar las acciones legales que corresponden a mi derecho y conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico", añade. ¡Esto dice la carta!

Pero la respuesta no se hizo esperar. Jenny Khume afirmó que no le tiene miedo a Guty Carrera: “La verdad que no, ¿por qué tendría miedo? Cuando yo salí, dije la verdad. Soy una persona que tambiéns e debe a los medios. Ellos me buscaron y dije mi verdad. Esa es mi verdad, él está contando otra verdad”.

Además, señaló que tiene más de una prueba contra el 'potro'. “No solo tengo un video, tengo muchos videos, chats y otras cosas. Lo que pasa es que, como yo tenía miedo a que me roben el celular, todo lo puse en el disco duro de una computadora que esta en mi casa”, declaró.

Jenny Khume también le recordó al 'potro' su pasado y afirmó que ella y Sharon Valverde, no han sido las únicas 'conquistas' del 'potro'. “Guty al principio dijo que no le fue infiel a Melissa con Milett y al final , ¿qué reconoció? Que si fue infiel. ¿Por qué tendría que creerle ahora que no me conoce?”, señaló. Sharon Valverde agregó que varias chicas le han escrito para contarle que Guty Carrera también les coqueteaba.

En tanto el abogado Pablo Vergaray señaló qué, si hay pruebas, las ‘castigadoras’ no tienen nada que temer. “Lo más importante es ver si efectivamente se ha afectado la moral de la persona, es decir, atribuir un hecho. Si es falso, lógicamente es un delito; pero si no lo es y hay las pruebas respectivas, entonces de qué delito estamos hablando”. ¿Tú qué crees?