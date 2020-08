¡Qué churro! Así luce el niño más bello del mundo

La perfección no existe, es real. No obstante, en el mundo existen varias personas (aunque no todas son conocidas), cuyos rasgos -según diversos expertos- se acercan a la idea de la belleza perfecta. William Franklyn-Miller es uno de ellos.

Todo indica que la niña más guapa del mundo, Kristina Pimenova ahora tiene su homólogo masculino y parece que le está haciendo la pelea con el número de fanáticos. Aunque apenas tiene 12 años de edad, este niño australiano que ahora reside en Japón ha dejado impactado al mundo entero con su bello rostro que se volvió toda una sensación después de que una de sus compañeras publicara una foto de él en su cuenta de Twitter e Instagram.

La fotografía obtuvo miles de comentarios y tal fue la acogida que los usuarios comenzaron a seguir a Franklyn-Miller en sus redes sociales.

Al principio, Shannon Franklyn-Miller, la madre de William estaba preocupada y, según cuentan fuentes cercanas, ella pensó que le habían intervenido la cuenta a su hijo por los miles de likes y comentarios que recibía, pero no fue hasta que vio todos los comentarios que se percató que simplemente eran nuevas fanáticas.

“La gente me decía que era muy famoso en Japón”, comentó William. “Todo ocurrió en dos días”, añadió.

Desde entonces sus redes suben 100 seguidores cada tres segundos y al principio William pensaba que se trataba de cuentas falsas porque eran demasiadas.

Afortunadamente, toda esta popularidad le ha servido mucho. Ahora Franklyn-Miller busca abrirse camino en el mundo del modelaje y el cine, por lo que es probable que en poco tiempo lo podamos ver como protagonista de campañas de famosas marcas internacionales, o con un papel estelar en alguna película de Hollywood, pues con su galanura podría abrirse paso fácilmente.

