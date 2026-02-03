Salir con el pelo todavía húmedo, pasar horas al sol, meterse a la piscina o al mar y terminar el día con frizz son casi clásicos del verano. Entre calor, sal y cloro, el cabello suele llevarse la peor parte si no se lo cuida a tiempo. La buena noticia: con algunos hábitos simples, se puede disfrutar la temporada sin resignar brillo ni movimiento.

Especialistas de Dyson comparten tips para cuidar el cabello durante el verano. Rob Smith, científico principal de cabello, y Natalie Coleman, directora de Desarrollo de I+D, explican cómo protegerlo desde la raíz y prevenir daños a largo plazo.

RAÍZ. Todo empieza en el cuero cabelludo. El sol, el sudor y el calor pueden generar resequedad e incomodidad. Mantenerlo equilibrado ayuda a que el cabello crezca más fuerte y se vea sano, incluso en los meses más intensos del año.

LIMPIEZA. En verano el lavado suele ser más frecuente. Usar champús suaves permite limpiar sin arrastrar los aceites naturales que protegen el cuero cabelludo, evitando la sensación de tirantez y pérdida de brillo.

HIDRATACIÓN. La combinación de sol y humedad favorece el frizz. Acondicionadores intensivos y tratamientos sin enjuague ayudan a mantener el cabello flexible, suave y más resistente al quiebre diario.

El daño no aparece de un día para otro, se acumula con el tiempo. Cuidar hoy el cabello visible para que se mantenga saludable a largo plazo.

PROTECCIÓN. Los gorros y sombreros, de materiales suaves y telas livianas, colocados con el cabello seco, reducen la fricción.

CALOR. El uso repetido de altas temperaturas puede resecar el cabello; herramientas con control de calor ayudan a peinar sin dañarlo.

FRICCIÓN. El roce con ropa, accesorios o peinados tirantes provoca desgaste; un tratamiento sin enjuague o mascarilla lo mantiene más resistente.

PREVENCIÓN. Aplicar productos en capas, como aceites capilares, protege la fibra y asegura un cabello que luzca y se sienta saludable a diario.