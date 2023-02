El Semáforo Oncológico, colectivo de 10 asociaciones de pacientes, alertó que, luego de casi un año de reglamentada la Ley Nacional del Cáncer, poco es lo avanzado en la implementación de la Red Oncológica Nacional, punto vital de la norma que promueve la descentralización de la atención y que de haber sido aplicada, hubiera podido disminuir el impacto que se ha tenido en las atenciones y tratamientos de los pacientes por el efecto de las movilizaciones, la inestabilidad social y la política.

“Sabemos que la situación que atraviesa el país es crítica. El avance de la red oncológica nacional es clave, si existiera descentralización en atenciones, el número de pacientes afectados por las movilizaciones hubiera sido menor. El INEN refiere que ha dejado de atender a más de 6 mil pacientes por consulta externa, 1130 provenientes de Cusco, Puno, Arequipa y Cajamarca. Desde el Semáforo Oncológico hemos recibido denuncias por la falta de 17 medicamentos, lo que afecta al tratamiento de los pacientes”, señaló Indyra Oropeza, representante del Semáforo Oncológico y presidenta de Con L de Leucemia.

La Red Oncológica Nacional es el conjunto de todos los centros de salud: hospitales y clínicas privadas que atienden el cáncer. Su finalidad es que los pacientes puedan ser atendidos en diversos establecimientos de salud, de acuerdo a su tipo de neoplasia y lugar de residencia, para que no tengan que trasladarse hasta Lima, salvo casos muy complejos. Para que la red funcione el MINSA debe aprobar los documentos de gestión propuestos por el INEN, con ello se procedería la implementación. Esto se encuentra normado en la segunda y tercera disposición complementaria final del reglamento de la ley, ambas incumplidas hasta el momento. En total, a 10 meses de su reglamentación, sólo se han cumplido tres de 16 disposiciones de la norma.

“En septiembre del año pasado nos reunimos con el INEN, nos señalaron que ya habían elaborado los documentos de gestión de la red y que este fue presentado al MINSA para aprobación. Sabemos que hubo observaciones, pero luego de eso no hemos tenido más información. Nos preocupa porque existe un presupuesto asignado para la red y si no se avanza podemos perderlo. Estamos solicitando reuniones, puesto que hay nuevas autoridades pero todavía no tenemos respuesta”, comentó Susana Wong, vocera de Semáforo Oncológico y directora de Lazo Rosado Perú.

Medicinas de difícil acceso:

De acuerdo a un reporte del Semáforo Oncológico, según los casos que han llegado a las diferentes asociaciones que lo integran, algunas de las medicinas que son difíciles de conseguir son: Anastrozol, Filgrastim, Tioguanina, Bevacizumab, Pegilado y Leucovorina para cáncer.

Para el Semáforo Oncológico los esfuerzos se deben enfocar en impulsar aquellos puntos clave que impactarán directamente en la atención de los pacientes como es la Red Oncológica Nacional, la aplicación de mecanismos diferenciados de adquisición de medicamentos y tratamientos, los procesos de evaluación de nuevas medicinas y rango de cobertura financiera que ofrecerá el Estado para los tratamientos que tienen un alto costo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Cáncer de piel: conoce seis mitos y verdades sobre esta enfermedad

Crean la primera línea en el Perú de panificados con 0% azúcar y 0% grasas añadidas

Carreras técnicas cortas: la nueva opción para tener un mejor futuro laboral