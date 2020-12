Los leggins son prendas que han cautivado a más de una persona debido a su comodidad y versatilidad para estar en casa y seguir luciendo arreglada. Por ese motivo, le traemos un brindamos un recuento de reglas básicas de moda para no usarlos y no fallar en el intento. Preste atención y tome nota.

Siempre con prendas largas: Ya sea que los combine con blusas, camisas o suéteres, estos siempre deben cubrir su retaguardia. Recuerde que no son jeans, y mucho menos medias.

Use la talla correcta: No deben ser ni muy ajustados, ni muy grandes. Una talla incorrecta hará que su cuerpo se vea desproporcionado o más grande de lo normal.

Cuidado con la ropa interior: Asegúrese de que la lencería que use no tenga costuras. La idea es que sea tan sutil que la pieza que cubre la zona íntima no se note.

Evite los de color piel o blancos: Si lo hace, creará confusiones incómodas. Para evitarlo, use uno de 2 a 3 tonos más altos que el de su piel.

Aproveche los estampados: Si tiene las piernas delgadas, los diseños de flores o rayas le darán más proporción visualmente. Por el contrario, si es de piernas anchas solo le aumentará peso.

No son para hacer ejercicio: Que sean cómodos no quiere decir que estén hechos para hacer deporte. Lo único que hará será maltratar la tela y tendrá que comprar unos nuevos al cabo de pocas semanas.

Preste atención al largo: De preferencia deben ajustarse por debajo del tobillo y nunca más arriba de este.