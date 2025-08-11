Conseguir el primer empleo sin experiencia previa es uno de los mayores retos que enfrentan los jóvenes. Sin embargo, existen formas de destacar ante los reclutadores sin haber pasado por una planilla. Mariano Albino, directora de Recursos Humanos de Nestlé Perú, comparte consejos para fortalecer el perfil profesional.

VOLUNTARIADO. Participar en iniciativas sociales, ambientales o comunitarias permite desarrollar habilidades como liderazgo, empatía y trabajo en equipo. Además de sumar al CV, demuestra compromiso y propósito, dos cualidades muy valoradas por las empresas en la actualidad.

PROYECTOS. Gestionar un proyecto estudiantil, lanzar un pequeño negocio o crear contenido digital refleja creatividad, autonomía y perseverancia. Este tipo de experiencias pueden tener tanto peso como un trabajo formal al momento de postular a un empleo.

CERTIFICACIONES. El aprendizaje en línea ofrece múltiples opciones para mejorar habilidades técnicas y blandas. Plataformas digitales brindan cursos gratuitos y accesibles, cuya certificación demuestra iniciativa, disciplina y deseo de crecimiento profesional

ACTITUD. Más allá de la experiencia, muchas empresas valoran la actitud, el interés genuino por aprender y el deseo de aportar. Tomar la iniciativa, participar en actividades o eventos y mantenerse activo frente a nuevas oportunidades genera impacto positivo.

AUTODIDACTA. Quienes dedican tiempo a aprender por cuenta propia demuestran curiosidad y compromiso. Ya sea en programación, diseño o idiomas, el esfuerzo autodidacta suma valor al perfil profesional y es un punto a favor durante una entrevista.

PORTAFOLIO. Crear un portafolio digital o reforzar el perfil en redes puede marcar la diferencia para quienes aún no tienen experiencia formal. Del 5 al 7 de septiembre se realizará la feria virtual de Nestlé, que ofrecerá más de 100 vacantes para jóvenes en alianza con empresas como Interbank, CBC y Apoyo Comunicación.

