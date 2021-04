Debido a la pandemia por coronavirus , miles de ciudadanos han decidido iniciar su propio negocio para conseguir ese dinero extra que tanto necesitaban. Sin embargo, la coyuntura actual hace que este deseo no siempre sea fácil de realizar, por lo que no muchos no se atreven a emprender aún.

Bajo esa premisa, se ha lanzado el taller “Enciende tu idea” para que los ciudadanos aprendan sobre cómo iniciar un emprendimiento, qué herramientas son las necesarias y los pasos a seguir para convertirlo en todo un éxito.

Este taller se realizará en dos sesiones, los días 17 y 24 de abril de 10 a.m. a 1 p.m. Los expositores a cargo serán David Mahbub, publicista mexicano y creador de la metodología del Marketing Model; y Den Távara, diseñadora de moda y directora académica del Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM).

Los invitados especiales serán Noe Bernacelli, destacado diseñador de modas de Alta Costura peruano formado en Italia; y Fito Espinosa, artista plástico peruano con numerosos premios.

Las entradas están disponibles en la plataforma Joinnus .

Ojo al dato:

El 10% de lo recaudado de este taller será destinado a ELA, un programa de educación gratuita para jóvenes de 16 a 22 años de la comunidad La Brea-Negritos, en Piura.

