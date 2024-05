Gigi Mitre regresó a la conducción del programa ‘Amor y Fuego’ después de retirarse en plena señal en vivo debido a un problema de salud.

La compañera de Rodrigo González decidió abordar los comentarios de un supuesto embarazo, ya que apenas llegó al canal (Willax), sus colegas se acercaron para saber si era cierto o no lo que el popular Peluchín mencionó.

“Hoy llegué al canal y me preguntaron por eso y yo les dije: ‘¡Qué les pasa, están locos, nada que ver!’”, dijo Mitre, desmintiendo los rumores.

Rodrigo se defendió diciendo que Gigi Mitre llegó muy feliz de su viaje por España y que tal vez, pensó, que era por este tema ya mencionado.

“No lo sé, Gigi, como te fuiste a España y volviste tan renovada” , agregó González entre risas.

¿Gigi Mitre está en la dulce espera? Esto fue lo que dijo Rodrigo González

En la última edición de Amor y Fuego, Gigi Mitre tuvo que abandonar repentinamente el set de Amor y Fuego. Según reveló Rodrigo González, su compañera no se sentía muy buen y, por ese motivo, tuvo que ir a descansar.

“No vamos a disimular la situación, no tenemos por qué, Gigi se ha sentido mal, ha tenido un contratiempo y ha preferido ir a descansar, así que vamos a seguir con el show, ponte bien hermana y mañana te esperamos aquí, nuevamente”, contó Rodrigo González en pleno programa en vivo.

Luego de presentar una nota, el popular Peluchín dejó atónitos a los televidentes al soltar un comentario sobre lo que le estaría pasando a Gigi Mitre

“No me digas que voy a ser tío ah, no me digas por qué entonces me emociono”, contó entre risas.

Rodrigo González apoya supuesta denuncia de Cristian Rivero contra Latina: Tampoco nos pagaron

Gigi Mitre reveló que al parecer Cristian Rivero habría interpuesto una demanda laboral contra Latina, debido a unos pagos pendientes que no recibió tras su salida de dicho canal.

“Nosotros trabajamos 10 años allí y no nos pagaron nada tampoco. Si eso procede (la denuncia de Cristian Rivero), ahí nosotros le vamos. Y no es broma, tómenlo como quieran. Nosotros no podremos entrar a Latina, pero le sacamos el billete que nos deben. ¿O hemos trabajado 10 años gratis? Cuántas cosas que no nos dieron, ya llegará el momento”, expresó el popular ‘Peluchín’.

“Le dimos 10 años de nuestra vida a ese canal, han lucrado y se han levantado. Por primera vez en la historia de su fundación, lideraron el horario que tenían con nosotros y le ganaron a América Televisión.

Al momento que nos hostigó Susana Umbert, para que nos obligara a renunciar con la movida que usó, nosotros dejamos de percibir y ellos se lavaron las manos“, añadió evidentemente exaltado.