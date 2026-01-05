Si bien es época de vacaciones, lo ideal es que los niños descansen sin dejar de aprender y divertirse. Estos espacios aseguran un tiempo útil y provechoso en diversas partes de Lima.

ACORDES DE JULIE FREUNDT

La Academia Acordes, fundada y dirigida por la cantante peruana Julie Freundt, cumple 25 años formando a niños y jóvenes en arte integral. Este verano presentan “La aventura de ser el artista de tu vida”, un programa que combina música, danza, teatro y artes plásticas con desarrollo personal.

Su propuesta incluye el programa TRI ART, que combina tres disciplinas artísticas con un taller de desarrollo personal, además de cursos libres para todas las edades. Informes e inscripciones en www.acordesperu.com, Surquillo, o al 999 047 121.

ESCUELA DE COCINA NOVA

La Escuela Nova recibe a los más pequeños para talleres de panadería y pastelería, donde aprenderán de manera práctica y divertida habilidades que les servirán toda la vida.

Las clases se dividen por edades: Nova Kids (6 a 9 años), Nova Junior (10 a 13 años) y Nova Teens (14 a 17 años). Inicio: lunes 5 de enero, sede Jesús María. Mayor información en @EscuelaNova o 994 057 418.

ELITE GYM

Elite Gym ofrece clases de gimnasia artística (4 a 12 años) y baby gym (5 meses a 3 años), ayudando a los niños a desarrollar fuerza, flexibilidad y coordinación, mientras se divierten y descargan energía.

Algunos alumnos del centro han representado al Perú en competencias de alto rendimiento. Sedes: Arnaldo Márquez 2386, Jesús María, y Enrique Palacios 386, Miraflores. Más datos en @EliteGym.pe o elitegym.pe.

KOCHAWASI

Kochawasi, en la zona de Trapiche, Comas, ofrece clases de natación para niños de 4 años en adelante, organizadas por niveles: principiantes, intermedios y avanzados.

El parque acuático cuenta con ocho toboganes y un ambiente ideal para un día completo de diversión y aprendizaje. Horarios: lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. Sus redes son @kochawasi.lima, y su número telefónico es 972 727 840.

BREÑA: VERANO CULTURAL Y DEPORTIVO

El verano 2026 llega a Breña con una amplia oferta de talleres artísticos y deportivos gratuitos para niños, jóvenes y vecinos del distrito. Gracias a la gestión del alcalde Luis Felipe de la Mata, se podrá acceder a disciplinas como fútbol, vóley, ajedrez, capoeira, baby clown, tenis y cajón.

Entre las actividades destacan fútbol, vóley, ajedrez, capoeira, baby clown, tenis, dibujo, teatro y baile.

Los talleres se desarrollarán del 5 de enero hasta febrero, y las inscripciones son presenciales en la Piscina Municipal (Jr. Vidal 619), Complejo Deportivo Atalaya (Jr. Atalaya 189) y Losa Deportiva Pariacoto (Jr. Pariacoto 801).

SENATI: VACACIONES TECNOLÓGICAS 2026

SENATI ofrece más de 25 cursos STEAM para niños y adolescentes de 7 a 16 años, enfocados en programación, robótica, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Los cursos buscan despertar vocaciones tempranas y fortalecer competencias como pensamiento lógico, creatividad y resolución de problemas, preparando a los jóvenes para los retos tecnológicos del futuro.

Aventura de CoderZ con LEGO SPIKE Prime: Programación por bloques y robótica virtual mediante misiones interactivas.

Programación por bloques y robótica virtual mediante misiones interactivas. Dogzilla Xtreme - Desafío de IA: Entrenamiento de robots con conceptos de automatización y eficiencia energética.

Entrenamiento de robots con conceptos de automatización y eficiencia energética. Dogzilla Vision Hunters: Programación y visión por computadora para reconocer colores, formas y obstáculos.

Programación y visión por computadora para reconocer colores, formas y obstáculos. Inventor Digital 3D: Diseño 3D con Tinkercad, lógica espacial y modelado de prototipos digitales.

Diseño 3D con Tinkercad, lógica espacial y modelado de prototipos digitales. CiberDetective en Acción: Uso seguro de internet y prevención de amenazas digitales.

Uso seguro de internet y prevención de amenazas digitales. Chatbot & IA: Creación de asistentes virtuales y comprensión de aplicaciones de inteligencia artificial.

Las clases se desarrollarán en enero y febrero, en modalidad presencial o remota, con turnos de mañana y tarde. Cada curso incluye instructores especializados y certificación digital. Las inscripciones están abiertas en www.vacacionesensenati.com y los costos inician desde S/ 250.www.vacacionesensenati.com.

DIVIÉRTETE Y APRENDE – CAYETANO HEREDIA

Este programa invita a escolares de primaria y secundaria a explorar ciencia, biología, física, química, robótica e inteligencia artificial de manera práctica y divertida.

A través de experimentos y actividades STEAM, los niños desarrollan pensamiento crítico, trabajo en equipo y resolución de problemas, aprendiendo por descubrimiento y fomentando su curiosidad natural. Informes 986 992 571 o www.steam.cayetano.edu.pe