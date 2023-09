Ernesto Pimentel celebró por todo lo alto su cumpleaños en “El Reventonazo de la Chola”. Es por ello que, el último sábado 23 de setiembre, su programa de humor volvió a liderar en el rating.

El creador de la “Chola Chabuca” también recibió una emotiva sorpresa de parte de su elenco y se emocionó cuando recibió el saludo de su pequeño hijo Gael.

“Emocionado hasta las lágrimas. Recibir el saludo de mi hijo Gael, mis compañeros de trabajo y de la gente que me quiere, me hace realmente feliz. Dios me regala un año más de vida y le doy gracias por eso”, enfatizó

Para esta gran fiesta televisiva, conocidos y queridos artistas de nuestra farándula llegaron para para saludarlo: Marisol y La Magia del Norte, John Kelvin, Daniela Darcourt, el reencuentro de las voces de la cumbia y más.

Además, el cantante Sergio Romero, más conocido como ‘Chechito’, se hizo presente en el set del querido personaje.

RATING

“El Reventonazo de la Chola” obtuvo 9.9 puntos de rating, superando así al formato internacional de Latina, “El gran chef, famosos” que hizo 8 unidades, “JB en ATV” logró un 5.8 y “Jirón del Humor” con 3.8.

“Feliz por todo lo que me viene pasando, por el cariño de la gente, de los artistas, de mi elenco. Hicimos un gran programa y me sorprendieron por mi cumpleaños. Estoy agradecido con la vida”, refirió.