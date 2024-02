En la última edición del programa de Magaly Medina, la abogada Claudia Zumaeta reveló que Christian Cueva estaba seguro de que su esposa Pamela López lo iba a perdonar, esto pese a que volvió a tener contacto con Pamela Franco.

“Lo escuché atentamente y para ser sincera el tufillo que me dejó fue: ‘se le va a pasar’ (¿Él te dijo que no hicieras nada?) No, porque esto se le iba a pasar en algún momento y que siempre terminan regresando. A mí me dejó un sin sabor”, sostuvo la abogada cuando se reunió con Cueva.

Cabe mencionar que, durante la entrevista con Magaly Medina, Claudia Zumaeta reveló que Pamela López no le responde los mensajes y que el proceso de divorcio está detenido.

Recordemos que la aún esposa de Christian Cueva tomó un vuelo para Europa y, al parecer, en redes sociales se especula que viajó a encontrarse con el futbolista para amistarse pese a las infidelidades cometidas por él.