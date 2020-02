Jefferson Farfán no da tregua a Melissa Klug y seguirá adelante con el juicio de reducción de pensión de alimentos a pesar de que la chalaca indicó que la demanda fue archivada. El abogado del futbolista, Enrique Pardo Figueroa, reveló al programa “Domingo al Día” qué es lo que pasó y la razón por la que continuarán viéndose en los tribunales.

"Nosotros hemos interpuesto un recurso de apelación contra esa resolución, porque consideramos que no se ajusta a derecho y esto tiene que ser elevado al superior jerárquico. Así que el proceso aún no ha concluido. No es cierto, no es verdad que el proceso haya terminado”, dijo Pardo Figueroa al espacio dominical de América TV.

Pago a medias

Consultada sobre si Jefferson Farfán no puede asumir la pensión completa de sus hijos, el letrado manifestó que el futbolista “cree y piensa que ya es un momento oportuno que la señora Klug, en base a los ingresos que percibe, también asuma las obligaciones que le corresponden frente a sus hijos. En este caso, el único que cubre las necesidades de sus menores hijos es el señor Farfán”, indicó.

De acuerdo a América TV, el futbolista de la Selección Peruana “invierte 43 mil soles mensuales” en la educación, alimentación y salud para sus hijos: Jeremy y Adriano.

“Hay una parte que le toca pagar a Melissa Klug, que ella diga que no tiene no es cierto. El hecho de que (Farfán) tenga dinero, no significa que él deba correr solo con los gastos”, sostuvo el abogado Pardo.

Por otro lado, el representante legal de Farfán también habló sobre las declaraciones de Melissa Klug para Magaly Medina, en las que indicó que sus hijos no contaban con la ropa adecuada como para poder asistir al avant premiere de la cinta “La Foquita: El 10 de la calle”. “La señora Klug recibe 8 mil dólares mensuales. ¿Qué los niños no tengan ropa? La verdad ya es un despropósito decir eso y habla muy mal de ella”, refirió.

Ojo al dato

“Cuando llegamos a un acuerdo, Klug recibió una fuerte suma para un emprendimiento comercial”, precisó.

Farfán envió carta notarial a Klug días antes del avant premiere de su película para que sus hijos estén presentes en el evento.