A fin de fomentar el sueño, del que están privados crónicamente millones por el trabajo y el estudio en Corea del Sur, se realizó el Concurso de Siesta Reparadora, en que los participantes debían llegar cansados, con el estómago lleno y vestidos como “príncipes o princesas dormidos” o disfrazados.

Todos se recostaron en el césped mientras los organizadores medían su frecuencia cardíaca, indicador para detectar un sueño profundo y estable en una siesta reparadora.

El evento, impulsado por el Gobierno Metropolitano de Seúl, la capital de Corea del Sur, celebró su tercera edición.

Recargar energías

El ganador fue un hombre de más de 80 años, superando a competidores mucho más jóvenes.

Uno de los finalistas, un trabajador de oficina, aseguró que participa para “recargar energía” tras jornadas extenuantes.

El evento no es casual, conforme a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Corea del Sur se encuentra entre los países con menos horas de sueño dentro de sus miembros.

Problema

Factores como largas jornadas laborales, presión académica extrema y cultura de productividad constante han provocado que muchas personas duerman apenas 3 o 4 horas por noche, como relataron algunos participantes.

“Sobrevivo con pocas horas y pequeñas siestas”, confesó un estudiante universitario, reflejando una realidad extendida en Corea del Sur.