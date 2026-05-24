Al allanar su casa, en San Juan de Lurigancho, la Policía despertó a la fuerza y detuvo a Santiago Chuquiano (36) “Chuqui”, barrista de Universitario de Deportes a quien se investiga por supuestos delitos de extorsión o sicariato.

Santiago Chuquiano dormía con un polo de su barra. Y así lo fotografiaron y difundieron la imagen.

Intervención se registró la madrugada del último viernes y trascendió que el detenido alegó que arma no era para delinquir.

Intervención

“La comisaría de Zárate logró la detención del cabecilla de la banda ‘Los Reales Despiadados’”, informó el jefe de la División de Orden Público y Seguridad Este 1, coronel PNP Jorge Barrantes.

Minutos después de las cinco de la madrugada, policías de dicha unidad, con apoyo de la Dirín, procedieron con el descerraje del predio de “Chuqui”, en la manzana F del asentamiento humano Palomares.

Al ingresar hallaron dormido al sujeto. Estaba con su polo de la barra “Celima U Norte” y en calzoncillo. En su pared había un grafiti del mismo nombre de la barra.

Objetos encontrados

“Se halló un revólver, una réplica de pistola Glock, una cacerina, cuatro municiones, dos armas blancas conocidas como machetes, tres cartuchos explosivos, un explosivo tipo avellana, una mecha de ignición lenta, otros productos pirotécnicos”, precisó el coronel Barrantes.

También había tres maceteros de plantas de cannabis sativa, 36 envoltorios de marihuana y cien gramos de la misma droga.

Barrantes dijo que las pesquisas continuarán en el Depincri 2 del distrito para saber si está implicado en actos de extorsión o sicariato.