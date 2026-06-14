Ante el avance de la contabilización oficial de actas de mesas de votación, que da como virtual presidenta electa a la candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, el analista político Juan Sheput reclamó al derrotado aspirante de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, que deje la “pataleta” de alegar un inexistente fraude.

Esta noche, al 98.545 % de actas contabilizadas (91,416 de 92,776), la Onpe tenía a Fujimori con 50.049 % (9′071,258 votos) y a Sánchez con 49.951 % (9′053,340), con una diferencia de 17,918 votos a favor de la fujimorista.

Respecto a las movilizaciones convocadas bajo la narrativa de que le robaron la elección, afirmó que “el objetivo de Roberto Sánchez y sus aliados es tratar de deslegitimar lo que se está convirtiendo en un triunfo de Keiko”.

Robo

“Sánchez con su pataleta busca vender la idea que le ‘robaron la elección’, cuando no es así. Es falso. Actúa de manera irresponsable buscando victimizarse. Celebró un triunfo sobre la base de un conteo estadístico (de encuestadoras) en lugar de un conteo oficial”, enfatizó.

Sheput destacó que “sin ninguna duda” no existen indicios de fraude y “por eso, el único motivo de Sánchez para reclamar un nuevo conteo (de votos) es tratar de deslucir, manchar el legítimo triunfo de Keiko Fujimori”.

Pataleta

“Fue otro Sánchez, el legendario maestro Luis Alberto, senador del Apra, quien decía que todos tienen derecho al pataleo. No dudo que Roberto Sánchez también lo tenga, pero cuando haya motivos fundamentados. Ahora no los hay. Keiko Fujimori ha ampliado su ventaja (...) y esto es irreversible y Juntos por el Perú lo sabe. Por eso se deberían dejar de marchas y protestas que no llevan a nada y emprender el camino del entendimiento político que nuestro país necesita para progresar”, aseveró Sheput.

A su turno, el constitucionalista Erick Urbina, advirtió que no procede un recuento de votos, que no lo pueden solicitar ni Fujimori ni Sánchez, como este último hace.

“Siempre tiene que haber una motivación lógica, formal y coherente cuando se pide el recuento de votos (…) Es una atribución del jurado electoral especial (JEE) decidir cuándo dispone el recuento de votos y en qué situación”, indicó en Canal N.

Legal

Para el jefe de personeros de FP, Luis Dyer, el plazo legal para presentar solicitudes de nulidad de mesas de sufragio ya venció y cuestionó la estrategia de JP al concentrar sus solicitudes en un solo JEE, cuando cada pedido debe tramitarse en la jurisdicción correspondiente.

En tanto, Fujimori afirmó que los puentes de diálogo siempre estarán abiertos y no descartó conversar con Sánchez, aunque le aclaró que “solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas”, no todas como su oponente pretende.

Sánchez retó a Fujimori a que “asuma liderazgo y responsabilidad estadista” al fijar día, lugar y hora para “conversar”.

No se puede pedir la nulidad porque quiero que se anule, sino que tiene que haber un sustento jurídico, legal, electora