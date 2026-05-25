Impresionados están los visitantes a la exhibición “Maíz-oro-jaguar: Gran exposición de las antiguas civilizaciones maya y andina”, en el Museo Capital de Beijing, en la República Popular China, al llegar donde esta máscara de oro laminado de la cultura Mochica, valorizada en más de dos millones de dólares.

Se trata de un tocado robado en 1988 y que la Interpol localizó luego en Londres (Inglaterra) y se devolvió al Perú. Los organizadores en China dicen que esta es la pieza original.

Exhibición

Con una superficie de casi 10,000 metros cuadrados, la muestra reúne unas 800 piezas provenientes de México y Perú que trazan una línea histórica de más de 3000 años.

A través de estos tres símbolos culturales, presenta los fundamentos económicos y espirituales, así como las estructuras de poder, de las antiguas civilizaciones americanas.

Sección

La sección “Los tesoros del rey” explora el universo de los gobernantes andinos, teniendo como uno de sus ejes principales el contexto arqueológico del Señor de Sipán, descubierto en 1987.

El arqueólogo peruano Walter Alva, participante de dicha excavación y presente en el evento, explicó a Xinhua que los trabajos iniciales se centraron en la protección y salvaguarda inmediata del sitio arqueológico para garantizar la integridad del patrimonio.

Este esfuerzo permitió recuperar casi intacta la cámara funeraria de este gobernante del siglo IV, quien ostentaba la máxima autoridad de la región moche y fue sepultado junto a un suntuoso ajuar de oro, plata y cobre dorado, además de ocho acompañantes.