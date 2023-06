En una impactante revelación, Jorge Guerra, reconocido por su papel de Jimmy en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, ha compartido públicamente los oscuros momentos que vivió mientras luchaba contra la depresión a finales del año 2022.

A lo largo de su carrera, Jorge Guerra ha conquistado los corazones de la audiencia al interpretar a uno de los personajes más queridos en la televisión nacional. Sin embargo, detrás de su éxito, el actor ha enfrentado desafíos personales que han dejado una profunda marca en su vida. Durante una reciente edición del podcast “Todos sanamos”, Jorge Guerra sorprendió al revelar su lucha contra la depresión.

En una conmovedora conversación con la psicóloga Lizbeth Cueva para su canal de YouTube, el actor compartió abiertamente que atravesó un grave estado de depresión a fines de 2022, enfrentando dificultades para conciliar el sueño.

“Durante los últimos cuatro meses del año pasado, estaba profundamente deprimido. Dormía solo tres o dos horas al día. Había días en los que no podía conciliar el sueño, y esos días eran horribles. Incluso tuve que dejar de conducir para ir al trabajo y necesitaba que me llevaran al set”, confesó Jorge Guerra.

El actor también describió los sentimientos abrumadores que experimentó durante aquel difícil período de su vida, llegando incluso a considerar quitarse la vida, ya que no veía una salida a su depresión. “Decía para mí mismo: ‘Aquí no hay salida, no hay salida’”, manifestó.

“La única idea que rondaba mi mente todo el día era: ‘Ahí está la ventana’. Miraba al vacío y pensaba: ‘¿Por qué no te arrojas? ¿Sería mejor si te arrojas, no?’. No hubo un solo día en esos cuatro meses en los que no deseara estar muerto al despertar”, agregó Jorge Guerra, revelando el alcance de su dolor emocional.

La valiente apertura de Jorge Guerra sobre su lucha contra la depresión ha generado un impacto significativo en sus seguidores, quienes han respondido con mensajes de apoyo y solidaridad. Su testimonio destaca la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y busca brindar esperanza a quienes atraviesan situaciones similares.

Es fundamental recordar que la depresión es una enfermedad seria y que buscar ayuda profesional es fundamental. Si tú o alguien que conoces está pasando por momentos difíciles, no dudes en comunicarte con los recursos de apoyo disponibles en tu área.

Jorge Guerra se está recuperando y continúa desempeñando su papel en “Al fondo hay sitio”, mostrando su dedicación y talento a pesar de los desafíos personales que ha enfrentado.

