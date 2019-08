¡Qué fuerte! Aída Martínez y Laura Borlini se vieron las caras en 'Válgame Dios', luego que la conductora de televisión cuestionara el trabajo de la modelo para poder viajar a distintos países. La exchica reality al verla no pudo contener su incomodidad y expresó "que no es una persona hipócrita y estaba esperando 20 minutos en backstage para que la argentina se acercara y le pidiera disculpas por los supuestos excesos cometidos en su programa del mediodía".

La presentadora quedó completamente sorprendida con la actitud de Aída, y sostuvo que no pediría disculpas porque simplemente opinó que no conocía el oficio de la modelo, pero jamás quiso dar a entender otra cosa.

"Soy una persona muy educada, la gente me conoce, y con una carrera de muchos años que empezó en Perú y Argentina. Aída Martínez no es tan importante en mi vida para recordar lo que dije, pero en algún momento comenté cómo conocimos a Aída, si tiene algún trabajo conocido o en una obra de teatro, es lo único que dije. No voy a pedir disculpas por mi opinión (...) Si tienes el cerebro sucio no es mi problema. No di a entender otra cosa, me resbala si eres sincera”, comentó Laura Borlini.

Por su parte, Aída Martínez le pidió que antes de referirse a ella, averigüe qué es lo que hace.

"Simplemente, a la próxima que te refieras a una persona, primero averigua su vida, yo también soy una profesional, tengo dos carreras, no soy una improvisada. Estudié Comunicaciones y Marketing. Además tengo empresas", contestó la arequipeña Aída Martínez a Laura Borlini.