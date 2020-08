No se calló nada, Nos referimos a Aida Martínez quien no dudó en decirle lo que piensa a Magaly Medina, donde descargó su furia y la insultó con lisuras a través de unos videos que colgó en sus redes sociales. Fue a través de su cuenta de Imstagram que se pronunció sobre un reportaje que hizo “Magaly TV: La Firme” sobre ella y su pareja, Adolfo Carrasco.

“He visto el personaje miserable, muy desinformado de Magaly Medina acerca de mi matrimonio: ¿Quién es Adolfo Carrasco? ¿Quién es Aída Martínez? ¿A qué se dedica? ¿Qué caraj.. les importa eso? El reportaje de Magaly es en son de cagar… Para hacernos quedar como una pareja de perdedores”, señaló.

No contenta con ello, la characata calificó la nota emitida en el programa de Magaly como un ‘reportaje de m…” y retó a la periodista a seguir haciendo este tipo de informes porque “ella continuará siendo feliz”. Asimismo, no dudó en afirmar que tiene una pareja que la respeta y ‘que no le pone los cachos’. Incluso, cuestionó si la periodista realmente es feliz, dejando entrever que no lo cree.

Respecto a su viaje a Indonesia, Martínez se defendió y afirmó que se hospedó en un alojamiento de tan solo US$4 y que ‘es mochileraza’. “¿Cómo genera dinero? A ti que ch.. te importa”, explicó, para luego dar a conocer que comió platos de US$1 durante su estadía.

SALE EN DEFENSA DE SU PAREJA

En otro momento, Martínez aprovechó sus descargos en Instagram para hablar sobre su futuro esposo, Adolfo Carrasco por quien sacó cara por él y su carrera profesional como motociclista. “Es un exitoso empresario que yo sé que cuando me pase algo, él es el único que me va a dar absolutamente todo, siquiera investiga cuánto paga una marca de talla mundial a un piloto aquí en Perú, cuánto sacas en el mejor taller de motos aquí en Lima”, sentenció.

Finalmente, la modelo contó que viajó con su novio y si no se mostró en fotos y videos, es porque ella cuida su relación. “Lo único que tiene que saber la gente es lo bien que le va. No tiene que saber de qué manera generamos dinero, eso no lo pasas (Magaly). Pero eso no te conviene pasar porque te gusta hacerme quedar como si fuera una p…”, finalizó.