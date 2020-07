Aislinn Derbez sigue siendo noticia tras su separación de Mauricio Ochmann. Recientemente reveló datos poco conocidos de su vida en su podcast personal, “La magia del caos”, y sorprendió a sus seguidores al brindar detalles de su pasado amoroso con el cantante Jesús Navarro, vocalista de Reik.

La celebridad mexicana habló de su fugaz romance con el músico en una conversación que mantuvo con Kalinda Kano, esposa de Bibi Marín, guitarrista de Reik. Al darle la bienvenida en su podcast, Derbez resaltó que conocía a esta mujer desde hace varios años y fue en ese momento que contó su pasado con Jesús Navarro.

“¿Cuántos años llevas con Bibi? Desde que yo era adolescente… yo era groupie de Reik, ¿te acuerdas? Y tú ya estabas con Bibi…”, contó entre risas la actriz, mientras que su amiga aseguraba que fue hace 15 años cuando surgió esa linda amistad.

La actriz de “La casa de las flores” ahondó en los detalles de esa época de su vida, en la que lejos de la fama, disfrutaba de ser fiel admiradora de la agrupación mexicana. “Yo me acuerdo porque… yo era súper fan de Reik y estaba enamorada de Jesús (Navarro) y salí con él como unas semanas así de fan groupie, cuando yo todavía no era actriz ni nada…”, añadió.

La esposa de Bibi Marín no se quedó atrás y reiteró que en aquel entonces, la hija de Eugenio Derbez sí tuvo un romance fugaz con su amigo músico. “Sí, me acuerdo porque fue cuando tú y yo nos conocimos y de repente apareciste y yo todavía no era la primera dama de Reik, todavía era la novia de Bibi, pero de repente apareciste tú y convivimos mucho en algún momento y era como ‘qué emoción, otra mujer aquí’”, narró.

“Me acuerdo que salieron y fue muy emocionante, y también me acuerdo que fue breve…”, agregó Kalinda Kano. A a lo que Aislinn asintió tomando todo con mucho humor: “Fue muy breve. Sí, seguimos siendo muy buenos amigos, pero sí fue muy chistoso…”.

VIDEO RECOMENDADO

Aislinn Derbez se refirió a su separación con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez habló por primera vez de su separación de Mauricio Ochmann (09/04/20)

TE PUEDE INTERESAR