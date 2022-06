“Al fondo hay sitio” volvió de seis largos años de ausencia, en medio de una gran expectativa. La serie de América TV se estrenó el pasado 22 de junio, logrando altos niveles de audiencia. La ficción trajo de vuelta a los personajes favoritos, pero también dejó de lado otros, por diferentes motivos. Una de las grandes ausencias es, sin duda, Fernanda, el personaje que interpretó Nataniel Sánchez desde 2009.

Y si bien el personaje de Nataniel Sánchez no apareció en el capítulo de estreno del nuevo “Al fondo hay sitio”, Fernanda ha sido mencionada en varias escenas, principalmente por su pareja en la ficción, Joel Gonzáles (Erick Elera). En el primer capítulo de la temporada 2022, la serie nos muestra un renovado Joel, viviendo bajo los lujos de Francesca Maldini, pero sufriendo por Fernanda.

De hecho, la producción decidió ponerle punto final a la historia de ambos personajes en este primer vistazo, pero dándole un giro que nadie esperaba. El estreno confirmó la ausencia del personaje de Nataniel Sánchez en la ficción; pero, ¿por qué la actriz decidió no ser parte de esta historia?

Si bien el personaje de Nataniel Sánchez no apareció en el capítulo de estreno del nuevo “Al fondo hay sitio”, Fernanda ha sido mencionada en varias escenas (Foto: Nataniel Sánchez / Instagram)

¿POR QUÉ NATANIEL SÁNCHEZ NO ESTÁ EN “AL FONDO HAY SITIO” 2022?

En una entrevista en el programa de YouTube Soy Jackie Ford, la actriz explicó sus razones del por qué decidió no volver a la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. Principalmente, Nataniel Sánchez señaló que actualmente está priorizando su carrera en España.

“Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar (en la nueva temporada). Para empezar, considero que ‘Al fondo hay sitio’ cumplió su etapa, quiero mantenerlo en mi corazón”, indicó la actriz en la conversación.

Nataniel Sánchez y Erick Elera interpretando a Fernanda y Joel, respectivamente, en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Sánchez señaló que ha sacrificado mucho para avanzar en su carrera en España, por lo que ha decidido que, por el momento, regresar al Perú para hacer lo mismo no es una opción.

“Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España, yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola y tener una oportunidad chiquita y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo, (Fernanda) es el personaje que hice hace 6 años. Hay que pensarlo un poco. He sacrificado mucho”, puntualizó.

¿CÓMO “AL FONDO HAY SITIO” JUSTIFICA LA AUSENCIA DE FERNANDA?

El capítulo de estreno de la nueva temporada justificó la ausencia de Fernanda y le puso punto final a su historia con Joel. Coincidentemente, la nieta de Francesca Maldini viaja a España, tal como lo hizo en la vida real la actriz que la interpreta.

La escena que pone fin a esta historia muestra a Joel sufriendo por la Fernanda. El joven Gonzáles no puede dormir y le pide a Francesca, que ahora cuida de su familia, dormir con ella. La mujer lo recuesta sobre sus piernas y le dice que es hora de dejar el pasado atrás, que los gemelos con los que sueña Joel nunca existieron.

Joel en una escena de "Al fondo hay sitio" donde demuestra que aún ama a María Fernanda (Foto: América TV)

Además, Joel tiene una conversación con ‘Pollo gordo’, quien inauguró su pollería. Sentados en la mesa, su amigo de toda la vida también le dice que ya debe superar a Fernanda, pues ya son dos años que no están juntos.

