La novena temporada de “Al fondo hay sitio” presentó a Silvana, la exesposa de Diego Montalbán, quien hizo su aparición en la serie para reclamarle al chef por haber echado de la mansión a su hijo Cristóbal.

Desde el primer momento en que la vimos en la pantalla pudimos notar que es una mujer de carácter fuerte y que no se deja amilanar por nada, toda vez que no dudó en enfrentarse a su ex, a quien cuestionó que haya querido imponer una carrera a su hijo sin preguntarle si quería seguirla. Este papel es interpretado por Cécica Bernasconi, quien seguro dará de qué hablar en los siguientes episodios.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre la actriz, quien fue acusada por el esposo de Francesca Maldini de querer deshacerse de su hijo para siga viviendo sola en su casa con su nuevo saliente: un muchacho varios años menor que ella.

En "Al fondo hay sitio", el momento en el que Silvana y Diego se enfrentan por Cristóbal. Todo sucede en el restaurante de Montalbán (Foto: América TV)

1. DATOS PERSONALES DE CÉCICA BERNASCONI

Nombre completo: Cecilia Carla Bernasconi Irurita

Cecilia Carla Bernasconi Irurita Lugar de nacimiento: Miraflores, Lima

Miraflores, Lima Nacionalidad: Peruana

Peruana Cumpleaños: 3 de abril

3 de abril Año de nacimiento: 1970

1970 Edad: 52 años

52 años Estatura: 1.74 m

1.74 m Color de ojos: Café

Café Idioma: Inglés, italiano y francés

Inglés, italiano y francés Instagram: @cecicabe

2. FAMILIA DE ARTISTAS

Por las venas de Cécica corre sangre de artistas: su madre es la actriz Lucía Irurita y su padre es el artista plástico Carlos Bernasconi.

3. DEBUTA EN LA ACTUACIÓN SIENDO UNA NIÑA

Cuando tenía ocho años, debuta en el mundo de la interpretación con la telenovela televisiva “Cecilia” (1978) y en las obras teatrales “Papito piernas largas” (1981) como niña huérfana y “Esta noche se improvisa” (1983).

4. ESTUDIA ACTUACIÓN EN EL CEA DE TELEVISA

Desde que era pequeña sintió atracción por el mundo del entretenimiento, fue así que se va a México para estudia actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

5. PRIMEROS TRABAJOS GRACIAS AL CEA DE TELEVISA

Cécica participó como actriz invitada en “¿Qué nos pasa?”, “Papá soltero” y “Especial de Miguel Bosé”; asimismo, en la telenovela “Ángeles blancos” (1991) y “Alondra” (1993).

6. TRABAJO ACTORAL EN PERÚ

En 1993, Bernasconi retorna al Perú y actúa en “El ángel vengador: Calígula”, además de debutar en el cine con “New crime city” de Luis Llosa.

7. CREA SU PRODUCTORA TEATRAL

Junto a su hermana Sandra Bernasconi y su madre Lucía Irurita, crea la productora teatral Arkho Producciones en 1995. Con ella producen más de 10 obras teatrales.

8. CARRERA COMO ACTRIZ EN PERÚ Y EXTRANJERO

En 1996, actúa en la novela peruana “Nino”; al siguiente año, “Todo se compra, todo se vende”; en 2000 con la telenovela “Vidas prestadas” y el unitario “Pelos de punta”, ambas de Venevisión Internacional.

En 2001, participó en “Cazando un millonario” y “Soledad”, así como el cortometraje “Acto de amor”. En 2003, “Luciana y Nicolás”, además de la serie “Historias de hombres solo para mujeres” para Caracol TV y en la película Cuando el cielo el azul de Sandra Wiese, entre otras más.

Las últimas producciones televisivas en las que hemos visto a Cécica Bernasconi son “De vuelta al barrio” como Mercedes y “Solo una madre” (2017) como Aída.

9. TEATRO

Entre las obras teatrales en las que actuó están: “La extravagancia” (2017), “Teresa Raquin” (2016), “La muerte y la doncella” (2015), “De repente el verano pasado” (2013), “La extravagancia” (2012) como las tres hermanas María Axila, María Socorro y María Brujas, entre otras que datan de los años 80.

10. ES UNA ARTISTA

El año 2007, Bernasconi, siguiendo los pasos de su padre, realizó su primera exposición individual de arte.

11. ABRE UN TEATRO

En abril de 2012, Cécica, nuevamente junto a su hermana Sandra y su madre Lucía Irurita, abren el Teatro de Lucía en Miraflores.

12. ¿CUÁL ES EL SUEÑO MÁS RECURRENTE DE CÉCICA BERNASCONI?

La actriz dio a conocer en una entrevista a Caretas que su sueño más recurrente es llegar a la luna. “Aunque en muchas ocasiones estoy en ella”, dijo en 2007.