“Al fondo hay sitio” continúa deleitando al público con cada episodio. Si bien, Diego Montalbán volvió para hacerle la vida imposible a los González, él no regresó solo, pues tiene un gran aliado: Pierre Richelieu, con el que se encargará de sacar de su camino a Peter McKay, el fiel mayordomo de Francesca Maldini.

En ese intento, hará creerle que se olvida e incluso imagina cosas para que lo envíen a una casa de reposo, algo que estaba a punto de suceder, pero todos sus planes se vinieron abajo cuando Hiro interviene y desenmascara al “franchute”.

Para no quedar al descubierto frente a la familia, Diego interviene el momento que Peter se le va encima a su cómplice y lo saca a empujones, no sin antes lanzarle dos cachetadas; ya fuera de la casa, le agradece por no haberlo delatado. Aunque ya está nuevamente fuera de la mansión, no olvidemos que ya fue echado por la propia Francesca luego que este no le obedeciera, este regresaría para ayudar a su jefe con sus planes.

Debido a que el papel de Pierre se ha ganado la antipatía del público, te contamos lo que debes saber de Iván Queirolo, el actor que le da vida.

El día que Hiro descubre a Pierre tenderle una trampa a Peter para deshacerse de él en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

1. DATOS PERSONALES DE IVÁN QUEIROLO

Nacionalidad: Peruana

Peruana Cumpleaños: 22 de marzo

22 de marzo Comida favorita: Ceviche y pastas

Ceviche y pastas ¿A quién admira? Juan Diego Flórez

Juan Diego Flórez ¿Con quién le gustaría actuar? Al Pacino

Al Pacino Idiomas: Italiano y francés

Italiano y francés Hobby: Fútbol y natación

Fútbol y natación Instagram: @ivan_queirolo

@ivan_queirolo YouTube: Iván Queirolo

El artista tiene grandes amigos gracias a las producciones en las que ha participado. Aquí con Juan Carlos Fernández, de "De vuelta al barrio" (Foto: Iván Queirolo / Instagram)

2. FAMILIA DE ARTISTAS

El padre de Iván Queirolo es cantante de boleros, al igual que su madre que también ama el canto.

3. EN EL COLEGIO TENÍA VERGÜENZA DE CANTAR Y ACTUAR

El actor contó en una entrevista a Canal E de YouTube que en el colegio fue percusionista y baterista de un grupo, pero cuando uno de sus amigos cantaba le gustaba corregir. “Sabía que tenía algo en voz, corregía, pero no me animaba a cantar; igual en la actuación y baile; yo sabía mi destreza, pero había mucha vergüenza”.

4. UN FAMILIAR LO ANIMÓ A CANTAR

En la misma entrevista contó que cuando terminó el colegio, en 1984, un día estaba cantando en su casa hasta que su primo lo escuchó y le dijo que tenía el timbre de José José, animándolo a entrar a este mundo.

Él con el grupo lírico-pop Bohemia (Foto: Iván Queirolo / Instagram)

5. SE INICIA EN EL CANTO COMO TENOR

Fue en 1988 que Iván Queirolo empieza a cantar en reuniones. Tras ello, sigue talleres de canto lírico y se convierte en tenor.

6. ESTUDIA BALLET

Al sentir pasión por el baile postula a la Escuela Nacional de Ballet, desde ese momento se inicia como bailarín clásico.

7. COMIENZA EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

En 1993, él ingresa a un taller de la Universidad Nacional de San Marcos con Walter Zambrano y después con Roberto Ángeles en el Teatro Mocha Graña de Barranco. A los dos años, debuta profesionalmente con Regina Alcóver, Elvira de la Puente y muchos actores reconocidos.

El artista como parte de un grupo lírico (Foto: Iván Queirolo / Instagram)

8. SE DA CUENTA QUE LO SUYO ERA EL MUNDO ARTÍSTICO

Queirolo se dio cuenta que deseaba dedicarse al mundo artístico cuando empezó a estudiar ópera y canto lírico.

9. ES AMIGO DE JUAN DIEGO FLÓREZ

En los años 90, cuando estuvo en el coro nacional conoció a Juan Diego Flórez, quien lo animaba a salir fuera del país para mostrar su talento. Al final se quedó y decidió apostar por el canto, la actuación y el baile, los mismos que perfeccionó.

10. ACTÚA CON PEQUEÑOS PAPELES EN TV

El año 2006, aparece con pequeños papeles en algunas series como “Así es la vida”, así como “Al fondo hay sitio” cuando dio vida al alcalde que estaba casando a Charito con Lucho, pero son interrumpidos por Reyna Pachas y sus hijos.

En "Al fondo hay sitio", Iván Queirolo como el alcalde que iba a casar a Charo y Lucho (Foto: América TV)

11. PROFESOR ROCHA EN “DE VUELTA AL BARRIO”

El actor dio vida al profesor Vladimir Rocha, quien pasa a convertirse en el subdirector del colegio Ramón Velarde, quien a pesar de ser muy carismático, su forma de ser no es del gusto de los vecinos y menos de los alumnos, ya que es un muy estricto, entrometido y chismoso.

12. PARTICIPÓ EN “YO SOY” CON DOS PERSONAJES

Como Raphael

Iván Queirolo se presentó al casting de “Yo soy”, de Latina, el año 2015 como Raphael y tras pasar las fases respectivas llegó a las galas en vivo. Su voz e interpretación deleitaron al público con temas como “La balada de la trompeta”, “Mi gran noche”, “Los amantes”, entre otros éxitos.

Como Bee Gees

Queirolo regresó para la temporada 20 de “Yo soy”, el año 2017. Él junto a dos amigos se presentaron al casting como los Bee Gees y pasaron hasta las galas en vivo llegando a la final. Si bien, no ganaron, se robaron el cariño del público. A inicios de 2022, decide dejar la imitación de este grupo porque deseaba centrarse en su voz como tenor.

13. FACETA COMO EMPRESARIO

Tras haber trabajado en temas de producciones de eventos culturales entre 2000 y 2009, el año 2010 lanza su empresa Queirolo Producciones, especialistas en producción de eventos corporativos y culturales.

14. SU MAYOR SUEÑO

El mayor sueño del actor, cantante y bailarín es que su hijo nacido en 2006 siga sus pasos y sea artista.

15. ¿SABÍAS QUE JUGÓ FÚTBOL EN EQUIPOS RECONOCIDOS?

Iván Queirolo reveló que cuando era pequeño le gustaba el fútbol, tanto así que llegó a jugar en la selección de menores de Universitarios, así como Sporting Cristal. También jugó por la selección de su colegio, pero lo dejó. Asimismo, reveló en Canal E que fue atleta y le gustaba la natación.