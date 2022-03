Rosario Victorio tiene una amplia trayectoria en el mundo del periodismo. Ella considera que se enamoró de la carrera al abrir un libro de Gabriel García Márquez gracias a su padre, un docente de lengua. Aquel momento la marcó e ingresó al mundo de la literatura, un arte que luego la trasladó, sin pensarlo, hasta la prensa, primero escrita y ahora en televisión.

Con sacrificio, pasión y constancia, se convirtió en una reconocida reportera a nivel nacional. Trabajó en OJO, Correo y en Panamericana Televisión. Fue parte de programas como Beto A Saber, Magaly TV La Firme y tuvo un pasaje por la agencia internacional EFE. Ahora, es la productora del programa Al Sexto Día en Panamericana.

¿Cómo así te animaste al periodismo?

Es una carrera que me apasiona desde que tengo uso de razón. Mi papá es profesor de lengua y literatura, por lo que mi casa siempre ha estado repleta de libros. Recuerdo que hay uno que marca mi vida, es el “Relato de un Náufrago”, de Gabriel García Márquez. Cuando lo leí me quedé sorprendida. No sabía quién era él y le pregunté a mi papá y me cuenta que es un periodista muy conocido, premio nobel y me quedé impactada, no solo con lo periodístico, sino con lo que se puede hacer con una crónica, que es lo que siempre hago.

¿Te veías en la televisión?

No me llamó mucho la atención, más me gustaba leer, me imaginaba viajando por el mundo, escribiendo, y cuando estaba en la Universidad San Martín, descubrí la TV y para mí fue un mundo increíble. Además, tienes que escribir bien. Para hacer una buena crónica en televisión, también tienes que escribir bien, entonces me encantó, me gustó muchísimo. Pero al comienzo, en los primeros años, me dediqué a la prensa escrita y por cosas de la vida, me jalaron a TV y mira sigo ahí, ya entre 12 o 13 años.

¿Siempre tuviste esa facilidad de hablar frente a cámaras?

De hecho, yo siempre he sido bastante suelta. Tengo varias facetas y soy bastante suelta, al comienzo no era tan histriónica, creo que eso te da la televisión con la experiencia, pero si era un poco cohibida. Ahora me puedo poner a bailar, puedo hacer de todo frente a cámaras y no me da vergüenza. Al principio sí era un poco reservaba, pero nunca tuve vergüenza.

¿Y cómo decidieron que seas reportera?

Cuando comencé mis prácticas en Panamericana, en el área de prensa, mi jefa me mira y se da cuenta que no era nada avergonzada y que era bastantes pilas, y a los dos días de estar en el canal me lanzó a la calle como una como reportera junior. No tenía idea de nada, estaba perdida, pero ahí comencé y avancé solita, aprendí sola, en la cancha, con los maestros que son los camarógrafos. Aprendí con ellos.

¿Recuerdas cuál fue tu primer reportaje?

Fue el que marcó mi vida, nunca lo voy a olvidar, es una nota policial que hice, y es que cuando comienza a hacer prensa, comienzas haciendo policiales. Era una nota sobre unos delincuentes que habían disparado a una pareja de esposos en sus autos. La esposa haba sobrevivido, la habían llevado al hospital y el esposo había muerto en el sitio. Yo cuando llegué vi el carro agujereado, un poco de sangre. Yo me acerqué y de repente veo y había una persona muerta. Nunca había visto una persona así, era mi segundo día, fue bastante impactante para mí.

¿Qué tipo de temas son de tu interés?

Me encanta las crónicas humanas, las de emprendimiento, es mi pasión. Admiro mucho a la gente que avanza y progresa, me enamoro de esas personas y yo siempre lo demuestro cuando conozco a pequeños emprendedores que han salido de la nada. También me gusta mucho las notas que son divertidas, de los cómicos, a personajes de farándula, pero no como una nota de espectáculo, más bien como una a un personaje para poder disfrutarlo.

¿Y qué hace ‘Charito’ en sus tiempos libres?

Hago full cosas, ahora mismo muchos videos de TikTok, pero también lo veo como una chamba extra. Cuando yo viajé a España en el 2019 para llevar una maestría allá, comienzo a hacer notas para mis redes sociales, para YouTube y descubro este mundo que me acoge mucho y comienzo a hacer muchos videos de mis días en España, hago notas de incursiones en la ciudad y me comenzaron a escribir marcas, y ya cuando regreso a Perú, después de un año y medio, felizmente las marcas me siguieron escribiendo y de hecho chambeo con mis redes.

Sigues bailes del TikTok...

No bailo nada, pero trato de seguir el ritmo, soy muy mala haciendo trends, pero hago videos creativos para poder vender mis productos, anuncios de bebidas energizantes, de bebidas deportivas, también una que otra página de apuestas, ropa deportiva, etc.

¿Te gusta el fútbol?

Tengo mi enamorado. Él es arquero, cada vez juega menos, porque tiene un problema en la rodilla. Yo soy de la Alianza Lima y él es de la “U”, me gusta mucho el futbol, obviamente más cuando la selección va en su mejor momento, pero como buen hincha peruano siempre apoyando a la selección.

¿Un reportaje que te haya encantado?

Tengo varias categorías, por ejemplo, hace algunos años hice una nota bastante vivencial, sobre cómo es la vida dentro de una chanchería clandestina, es increíble porque creo que ningún reportero había ingresado. Me costó muchísimo convencer a estas personas para que yo pueda a ingresar y ver cómo es su realidad sin que yo pueda modificar nada, es increíble como ellos tienen ese mundo diferente de la crianza de cerdos, yo estuve participando en todo. Es increíble rescatar esas crónicas humanas que muchas veces no las entiendes.

¿Cómo tomaste el hecho de aumentar seguidores en redes?

Me encanta el tema de las redes, me gusta conversar con el público que puede verme en TV y recibir el cariño de la gente, es increíble, realmente yo tengo muchos seguidores por mi trabajo en la televisión, no porque yo sea una persona de redes, no es que yo haya comenzado en redes sociales.

Pasaste por situaciones difíciles, me imagino...

Es parte de la chamba, este trabajo es pura pasión, si no te gusta la adrenalina, no estás hecho para el periodismo, es así de simple. Esta carrera es para los valientes.

¿Sufriste de machismo alguna vez?

Sí, de hecho, que sí, pero gracias a Dios nada en las redes sociales con comentarios negativos, pero sí como mujer me he sentido fastidiada en los carros, de hecho, nunca faltan hombres enfermos que están ahí para hacerte pasar un mal rato. Nunca me han tocado, pero sí he sentido que han estado muy pegados ahí, que han tenido esa intención. Es muy difícil ser mujer.

Tuviste una experiencia como las Malcriadas del Trome, ¿cómo surgió?

Eso fue en el 2017, pero todo tiene un porqué, yo en ese momento estaba trabajando para Beto Ortiz, estábamos haciendo política y empezamos a hacer notas fuertes, investigación, pero en un momento Beto dice “Los viernes deberíamos cambiar un poquito el estilo, para no ser tan duros”, entonces él me dijo un día “Oye, Rosario, qué te parece si un día haces una nota de las chicas malcriadas del Trome” y me dijo que quería que sea vivencial y que yo sea la malcriada. Mi primera respuesta fue no, pero pasaron dos semanas, me volvió a decir en un tono más asado y llamé.

¿Y cómo te sentiste?

No me sentí cómoda porque era algo nuevo para mí, me gusta, tengo un lado femenino muy desarrollado, me gusta tomarme fotos sensuales, pero con mi celular, yo posando sola sin gente y sin que me vea más que la gente de las redes sociales. Nunca me imaginé posar para el “Trome”, entonces yo estaba muerta de la vergüenza, conversé con Alan Ramírez, que es el fotógrafo oficial, habló con el director del diario y me dijo que el director estaba feliz con la nota. Yo esperaba a que me dijera que no (se ríe). Lo bueno es que me dijo que no iba a salir en bikini y me iba a cuidar.

¿Trajo algunas consecuencias o pasó desapercibido?

A Beto le encantó la nota, nos fue muy bien en rating, muy feliz por ahí, pero algunas personas comenzaron a hablar de que cómo es posible que una periodista que dice que es seria haga eso, comenzó un pequeño bullying en esa época y nunca me voy a olvidar de las reporteras que comenzaron a hablar así. Beto escribió un post y defendió mi trabajo y se lo agradezco siempre. Calló bocas de una con simplemente decir eso.

¿Tienes algún personaje favorito de la farándula a quien hayas entrevistado?

A mí me dicen que soy la reportera de los cómicos, me gustan sacar a los cómicos en el programa, es un humor bastante popular que a nosotros nos funciona bien en rating. En la farándula me gusta la Chola Pucca, es una mujer increíble, Carlos Álvarez, Manolo Rojas, a Fabio Agostini también lo entrevisté y me mostró las fotos de su OnlyFans (se ríe). Entrevisté a Sheyla Rojas, me pareció super guapa, pero no natural, muy artificial.

¿Cuál es la meta de ‘Charito’ Victorio?

Justo estoy en una parte de mi vida importante donde tengo que responder esa pregunta. Quiero muchas coas, tanto en el ámbito personal como profesional, creo que, en lo personal, no digo ahorita, pero sí me gustaría ser mamá. En lo profesional, me gustaría ser conductora de televisión, también creo que me encantaría armar mi propia productora, siempre ligada al mundo audiovisual, no me imagino haciendo otra cosa, estando o no a la televisión.