Ale Venturo y Rodrigo Cuba siguen siendo criticados por la forma en cómo vienen llevando su relación. Y es que el ‘Gato’ Cuba no se disculpado públicamente por las imágenes bochornosas de él bailando ‘calentón’ con una jovencita en Piura.

Y, por su parte, Ale Venturo prefirió mostrarse sonriente ante cámaras y llevar al ‘Gato’ Cuba a la inauguración de su quinto restaurante, el pasado 5 de octubre. La pareja decidió tomarse varias selfies con los fans y, de paso, vender todos los postres de la nueva cafetería.

El programa ‘Amor y Fuego’ detectó un hecho curioso: la empresaria le jaló del brazo para que pose junto a ella “como la pareja feliz”.

Karina Flores, psicóloga clínica, analizó las expresiones de Rodrigo y Ale Venturo. “ Estamos viendo a una pareja que no está cercana porque la expresión corporal que tienen ambos es de Ale va delante y Rodrigo está detrás. En ningún momento su expresión facial es de felicidad. Es una expresión de ‘para la foto sonrió y luego me alejo’ porque no los vemos todo el tiempo juntos, él está detrás y ella está figurando” , dijo en ‘Amor y Fuego’.

