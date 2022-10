Las imágenes de Ale Venturo junto a Rodrigo Cuba , este 5 de octubre, en la inauguración de su nuevo restaurante ha conmocionado a todos. Y es que, tras el ampay del futbolista bailando ‘calentón’ con una jovencita, muchos pensaron que la relación llegaría a su fin.

Sin embargo, la empresaria decidió perdonar a su novio y lo llevó a la apertura de su quinto local, situado en la Universidad de Lima, dos días después de que se difundiera el polémico ampay del jugador en Piura.

¿Por qué Ale Venturo perdonó a Rodrigo Cuba?

Según el productor de ‘Amor y Fuego’, fue la mamá de Rodrigo Cuba, Ysmena Piedra, quien medió en la pareja para que resuelvan sus diferencias tras el ampay de su hijo.

“De buena fuente sabes quién ha sido la mediadora... La mamá de ‘Gato’, anoche estuvo con Ale Venturo” , repitió Rodrigo González lo que le indicaba su productor EN VIVO.

“Ya, yo perdono a tu hijo pero que él vaya a mi inauguración, hicieron un trueque (...) qué fuerte me parece eso. Habrá dicho, salgan ustedes, aquí no pasó nada, no tienen por qué comentar, con ustedes no es” , comentó Peluchín.

Gigi Mitre, por su parte, criticó a Ale Venturo por lucirse con Rodrigo Cuba y pasar por alto una presunta infidelidad.

“Creo que a ella se ha aferrado mucho a esa familia, ellos la han acogido, el papá (Jorge Cuba)fascinado con que no esté con Melissa, sino con una chica buena, empresaria. A las mujeres que tenemos dos dedos de frente es un comportamiento inaceptable. Si no te respeta cuando recién comienzas y, para colmo, embarazada, cómo será después” , comentó.

Ale perdonó a Rodrigo Cuba

TE PUEDE INTERESAR