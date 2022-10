Hace varios días atrás Rodrigo ‘Gato’ Cuba estuvo promocionando el nuevo restaurante de su novia Ale Venturo en la Universidad de Lima y hoy asistió a la ansiada inauguración.

La chef, este 5 de octubre, mostró en su cuenta de Instagram una fotografía de su hermano y socio Fernando Venturo, quien le está ayudando para recibir a sus primeros clientes.

“Hoy abrimos en la Universidad de Lima ”, escribió la empresaria, mostrando a su hermano. Además añadió unos emojis de fiesta 🥳🥳🥳

Además, compartió un reflexivo mensaje en Inglés: “You’re gonna figure it out, like you always have (vas a resolverlo, como siempre lo has hecho)”. Este mensaje tendría relación con todo lo que viene viviendo tras el ampay de Rodrigo bailando cariñoso con una joven.

Ale Venturo sin Rodrigo Cuba

Recordemos que el 30 de setiembre, el futbolista Rodrigo Cuba compartí un video donde se mostraba orgulloso de su novia, por el quinto local que abre de ‘La Nevera FIT’.

“He quedado impactado con cómo ha crecido en infraestructura, está increíble (...) para todos los estudiantes de la Universidad de Lima, yo también he sido parte de la universidad en algún momento de mi vida, va a abrir un nuevo local de La Nevera Fit la próxima semana, así que ya saben, no se lo pierdan, está quedando increíble. Miren, ahí está ‘la brava’ (Ale)”, dijo Rodrigo Cuba en un video, grabado antes de su polémica fiesta en Piura.

Quien es la jovencita que bailaba con Rodrigo Cuba en ampay

Un día después de difundir las imágenes comprometedoras de Rodrigo Cuba, el programa ‘Amor y Fuego’ dio con la identidad de la joven que hizo que el ‘gato’ Cuba se olvide de su pareja embarazada.

“Según nuestras fuentes piuranas, esta chica responde al nombre de Ximena González y le encanta el ratón Micky Mouse, como vemos en sus fotos (de redes sociales ”, se escucha en el informe del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

