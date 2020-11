Alejandra Baigorria y Said Palao tuvieron una divertida entrevista en el programa “En Boca de Todos” en donde se animaron a confesar detalles inéditos de sus relación.

Ante las preguntas de los conductores sobre si Said era el más pisado de Esto es Guerra; la empresaria no dudo en defender a su “pareja”.

“La gente tiene una percepción equivocada de lo que es ser pisado. Un hombre que quiere a una mujer, que la apoya, que está a su costado, que la quiere; que siempre la protege; no es un hombre pisado, es un hombre de verdad, un hombre derecho, un caballero”, afirmó la rubia.

“Yo soy una mujer que soy una leona que cuando se meten con algo que yo quiero, y eso nada ni nadie lo van a cambiar, y por eso no significa que un hombre sea pisado, sino que yo de por sí no me gustan que se metan con mi familia y las personas que yo quiero”, señalo la gringa de Gamarra.

Alejandra Baigorria y Said Palao se presentaron en En Boca de Todos. (América)

TE PUEDE INTERESAR