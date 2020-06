Con la reapertura del emporio comercial de Gamarra, Alejandra Baigorria y George Forsyth se volvieron a ver las caras y hasta se tomaron fotos juntos, avivando los rumores de un presunto romance.

Sin embargo, la integrante de “Esto Es Guerra” puso el parche y reiteró que no tiene nada con el alcalde de La Victoria. Incluso, respondió a Beto Ortiz, quien la tildó de la futura ‘primera dama', tras conocerse que el burgomaestre lideraba las encuestas de intención de voto a la Presidencia del Perú.

“Hay gente que lo dicen como burla o ironía (lo de primera dama), yo no le tomo importancia. A la gente que sí lo dice con cariño, qué bonito, pero no está en mis planes”, respondió la empresaria.

Además, volvió a referirse a las declaraciones de Vanessa Terkes, quien dejó entrever que Forsyth estaría luciéndose con Baigorria para ganar votos con miras a la Presidencia.

“Cada uno es esclavo de sus propias palabras, a mi no me afecta nada. Yo dije lo que pensaba de George, él sigue liderando las encuestas por su trabajo (...) George y yo somos amigos, nos hemos conocido bastante, tenemos una amistad linda, no hay nada más allá, no tengo intención de algo más allá, yo estoy enfocada en mis cosas”, puntualizó.

MIRA SUS DECLARACIONES:

Alejandra Baigorria estuvo en Gamarra y habla de Forsyth - OJO