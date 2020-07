El integrante de “Esto es Guerra”, Said Palao, estuvo como invitado especial en “En boca de todos”, donde sorprendió a propios y extraños al mostrar un repentino interés hacia Alejandra Baigorria, quien se encuentra en su mejor etapa debido a que está soltera hace algunos meses.

Todo comenzó cuando el combatiente tuvo que enumerar el ranking de “Las solteras más sexys” del reality de competencia. El ‘Samurai’ puso en su top cinco a: Angie Arizaga, Ivana Yturbe, Jazmín Pinedo, Luciana Fuster y a Alejandra Baigorria, quien ocupó el primer lugar en dicha lista, hecho que sorprendió a todos los conductores del programa.

También fue consultado por los recientes comentarios y ‘likes’ que viene dejando en las redes sociales de la ‘Rubia de Gamarra'. “Said Palao, tu sabes que yo soy el cuarto Palao, y tengo que preguntar: ¿Por qué le estás tirando maicito a mi amiga, mi yunta, mi pinky, Alejandra Baigorria? Te lo pido por favor Said, no me la entretengas”, mencionó Carloncho.

Por su parte, la expareja de Macarena Vélez señaló que Alejandra siempre le ha parecido una chica linda. “No me sorprende. Alejandra siempre ha sido una chica súper linda”, mencionó en halago a la rubia.

TE PUEDE INTERESAR