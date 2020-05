El alcalde de La Victoria, George Forsyth, reapareció este domingo junto a Alejandra Baigorria luego de deslizar la posibilidad de tener un romance serio con la empresaria.

Fue la “rubia de Gamarra” quien compartió fotografías junto al burgomaestre mientras realizaban una importante donación de mascarillas para Loreto, una de las regiones más golpeadas por la pandemia del coronavirus.

En sus historias de Instagram, Alejandra Baigorria agradeció a Forsyth por el trabajo que realizaron para donar las mascarillas en medio de esta emergencia.

“Quiero agradecer a La Victoria, al alcalde George Forsyth por permitirme poder ser parte de estas donaciones y dar mi granito de arena”, señaló la “rubia de Gamarra”.

Según se ve en las imágenes, 7 mil mascarillas fueron trasladadas a Loreto en un avión de la Fuerza Aérea del Perú: “Se fueron más de 7 mil mascarillas para Loreto. Si nos unimos y ayudamos saldremos de esta”, comentó Alejandra Baigorria.

Este domingo, en una entrevista con el diario Trome, George Forsyth aseguró que respeta a la empresaria y no descartó un romance:

“Es una muchacha trabajadora, chamba, humilde, que es lo que obviamente me gusta mucho de las personas. Ella misma carga sus sacos en Gamarra, la he visto personalmente. Aparte es guapísima, entonces ¿cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más", expresó el burgomaestre.

