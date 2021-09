El reconocido cantante y compositor Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido como Aleks Syntek se sumó a la lista de estrellas que, en uno de los días más importante de sus carreras, cometieron el terrible error de equivocarse a la hora de interpretar el Himno Nacional de su país. Si bien esto ocurrió hace ya algunos años, el propio actor recordó el momento en su cuenta de TikTok.

En el marco de las celebraciones por la Independencia de México, que se lleva a cabo el 16 de septiembre, el galardonado cantante mexicano rememoró aquel incidente que ocurrió en 2019, durante las previas del juego de béisbol entre Los Cardenales de San Luis y los Rojos de Cincinnati, que se realizó en la Ciudad de Monterrey. A estadio llenó Aleks Syntek tuvo un error de entonación y letra del Himno Nacional de México

Desde hace algún tiempo, una serie de famosos se han equivocado al momento de entonar el himno mexicano, por lo que el cantante no dudó en denominarlo ‘La Maldición del Himno Nacional’. A continuación, te contamos lo que dijo el artista.

LA VEZ QUE ALEKS SYNTEK SE EQUIVOCÓ CANTANDO EL HIMNO NACIONAL DE MÉXICO

Aleks Syntek recordó en su cuenta de TikTok el día que se equivocó cantando el Himno Nacional en un estadio durante un partido de béisbol. Si bien no ha sido la única que vez que entonó el himno, fue esta ocasión que las cosas no salieron como lo planeó.

“Me sucedió la maldición del Himno Nacional. Cabe mencionar que lo he cantado como siete veces en partidos de fútbol, carreras de autos, partidos de béisbol, y nunca me había fallado”, afirmó la estrella mexicana.

De acuerdo con el cantante, su error ocurrió debido a que las condiciones del estadio no eran óptimas para interpretar el Himno. Esto, sumado con los nervios que tenía, le costaron el error que en su momento fue muy comentado.

“Estaba yo en un partido de béisbol en Monterrey y tergiversé una frase por otra porque las condiciones estaban terribles, no se escuchaba el monitoreo, no me escuchaba mi voz, estaba muy nervioso, estaba a la mitad de la chancha, y me falló y dije una frase por otra”, contó Syntek en TikTok.

En su momento fue criticado; sin embargo, también hubo un sector de los fanáticos que le brindaron su apoyo. A continuación, el video del curioso momento: