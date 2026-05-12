Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariela, de 34 años, que nos escribe desde Surco.

Doctora Magaly, llevo casi cuatro años de relación con Andrés y hay algo que me viene desgastando emocionalmente desde hace mucho tiempo. Cada vez que me pasa algo bueno, siento que él no puede alegrarse del todo por mí. Si me felicitan en el trabajo, enseguida menciona algún logro suyo. Si me arreglo o recibo comentarios positivos, hace bromas incómodas o cambia de tema. Al principio pensé que era inseguridad pasajera, pero ahora siento que vive comparándose conmigo.

Hace unos meses me ascendieron y fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Yo esperaba celebrarlo juntos, pero él terminó distante toda la noche. Incluso hizo comentarios sobre que “ahora seguro me creía mucho”. Me dolió porque jamás he intentado hacerlo sentir menos. Al contrario, siempre he apoyado sus proyectos, incluso cuando las cosas no le salían bien.

Lo peor es que después actúa como si nada hubiera pasado y me dice que estoy exagerando o interpretando mal las cosas. Eso me confunde mucho porque a veces pienso que quizá estoy siendo demasiado sensible. Pero cuando hablo de esto con mis amigas o familiares, todos notan esa actitud competitiva en él.

Yo lo quiero y sé que tiene muchas cualidades, pero también me pregunto si una relación puede sostenerse cuando uno siente que el otro no soporta verlo brillar. ¿Cómo puedo hablar de este como personas maduras?

CONSEJO

Estimada Mariela, una relación sana no debería sentirse como una competencia constante. Cuando el crecimiento de uno incomoda al otro, suelen aparecer comentarios, burlas o actitudes que pueden arruinar la relación. Si cada conversación termina mal, es importante preguntarte qué lugar tienes realmente dentro de esa relación.