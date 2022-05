Álex Otiniano: Koky Belaúnde devastado por muerte del productor teatral [VIDEO]

El estilista Koy Belaúnde fue una de las primeras personas en expresar sus condolencias por la muerte del productor teatral Álex Otiniado.

"Ha fallecido un gran artista, un gran productor teatral, alguien que dio la patadita de la suerte a muchos", dijo Koky Belaúnde a través del programa 'Espectáculos.

Además, mandó sus condolencias a su familia, pues conoció de muy de cerca a Álex Otiniado, a quien calificó como un buen amigo.

Por medio de Facebook, Koky Belaúnde escribió: "Parece que fue solo ayer cuando estuve en tu casa por tu cumpleaños! Desgustando tu gastronomía y bailando con amigas en comun! ALEX OTINIANO TE LLEVAMOS EN EL CORAZÓN! (Q.E.P.D.)".





Parece que fue solo ayer cuando estuve en tu casa por tu cumpleaños! Desgustando tu gastronomía y bailando con amigas en comun! ALEX OTINIANO TE LLEVAMOS EN EL CORAZÓN! (Q.E.P.D.)

Posted by Koky Belaunde Suarez on miércoles, 27 de enero de 2016 El mediático productor teatral Álex Otiniano falleció este miercoles en la mañana en el hospital Rebagliati a causa de una insuficiencia renal con la que no pudo luchar.

MIRA ESTO:

Álex Otiniano: Productor teatral fallece en el hospital Rebagliati