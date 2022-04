Alvina Ruiz sorprendió a propios y extraños al confesar hace algunos días atrás que se separó definitivamente de su esposo Ronald Velarde tras 15 años de matrimonio. Y es que la periodista comentó que terminaron en buenos términos por el bienestar emocional de su hija.

Aquí te contaremos cuáles habrían sido los motivos exactos de la separación que sorprendió a cientos de usuarios.

¿Cómo se conocieron Alvina Ruiz y Ronald Velarde?

Durante una entrevista para “En boca de todos”, Alvina Ruiz reveló que ella y su esposo se llevan 24 años de diferencia, pero que a ellos nunca les importó este detalle, pues siempre fueron bastante maduros para asumir su relación.

El amor entre los dos habría surgido en los set de América Televisión, debido a que Ronald Velarde era el sub director general de canal 4 cuando comenzaron a salir. Es así como habría iniciado su relación y con el paso del tiempo decidieron consolidar su familia teniendo a su pequeña hija Fernanda.

¿Por qué se terminó el matrimonio de 15 años?

La periodista de América TV comentó que pese a que buscaron junto a Velarde solucionar sus problemas, se dieron cuenta que no podían arreglar todos los conflictos que tenían.

Sin embargo, Alvina señaló que a pesar de la separación tiene una buena relación con Ronald, motivo por el que decidieron no hacer pública su ruptura.

“Todavía no estoy divorciada, no hemos querido hacerlo público. Mi exesposo no es público y tenemos una hija maravillosa a la que cubrimos siempre. Ha sido un proceso muy duro. He estado casada 15 años y de conocernos un poco más”, dijo Ruiz al contar que se encontraba separada desde hace dos años atrás.

