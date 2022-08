No le gustó nada. Magaly Medina presentó a la tercera amante del Coyote Rivera, una venezolana de 22 años que afirmó tener una relación de más de 3 años con el hermano de Paolo Guerrero, sin embargo, él negó todo en una entrevista, sin esperar que ella saque las pruebas de todo.

“No es cierto, nos hemos vuelto a encontrar porque ella quería saludarme, hablarme por mi tema del cáncer y las cosas no son así, me gusta que digan la verdad”, fue así como el ‘Coyote’ negó haber tenido una relación con la venezolana de 22 años presentada por Magaly Medina.

El nombre de la amante es Wilmari Jimenez y decidió hablar con los ‘urracos’ desmintiendo una vez más al exfutbolista: “Me duele que diga esa mentira, yo estuve en Colombia, regresé, hice contactor con él y de ahí ya tuvimos una relación, vivimos junto”.

Wilmari afirmó que el Coyote le paga el departamento donde vive y le compró todo para convivir y esa sería la prueba de su relación que él se encarga de negar: “Quiere que le muestre las boletas de mi televisor y todas las cosas que hay en mi casa que él las compró a su nombre”.

