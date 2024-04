El miércoles 3 de abril se confirmó la muerte de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como la Muñequita Milly, tras someterse a una cirugía de liposucción por el Dr. Víctor Fong.

Mercedes Lucero, amiga de la joven cantante, reveló las razones que llevaron a la Muñequita Milly a someterse a dicha intervención quirúrgica.

Según Lucero, su amiga era víctima de insultos en redes sociales debido a que subió de peso después de dar a luz, por ese motivo consideró necesario realizarse dicha cirugía.

“ En el caso de ella ha sido atacada porque hace poco ella tenía su bebé y subieron un video donde ella estaba cantando subidita de peso y le decían la señora, la gorda y la tal. Y yo pienso que de repente también ella se ha dejado llevar por eso. Cuando inició era delgadita y por eso le decían la ‘Muñequita Milly’ ”, declaró Mercedes Lucero a los medios de comunicación.

Viudo de la Muñequita Milly se quiebra al hablar de su hijo: No va a crecer junto a su madre

Wilfredo Quispe Gaspar, pareja de la Muñequita Milly, lloró mientras hablaba de su hijo de 1 año y 4 meses luego de que la joven artista perdiera la vida tras realizarse una lipoescultura por el Dr. Víctor Fong.

Visiblemente destrozado, el músico se quebró al mencionar que su pequeño hijo crecerá sin su madre.

“Mi hijo está aquí en Lima, en San Juan de Miraflores. No lo va ver crecer, no va ver a su madre, qué le voy a decir cuando sea más grande, murió a causa de alguien irresponsable que no debería estar operando”, expresó.

Además, el hermano de la cantante aseguró en el programa de Magaly Medina que Víctor Barriga Fong no los ha contactado.

“No nos ha dado la cara, estamos muy lamentados, destrozados toda la familia, queremos justicia”, manifestó.

