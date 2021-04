El programa “Amor y fuego” entrevistó a las madres de Said Palao y Aleska Zambrano, quienes se enfrentaría en un juicio de alimentos que la joven entabló contra el exparticipante de “Esto es guerra”.

Sin embargo, en medio de los ‘dimes y diretes’ y luego que la madre de Said Palao, Maria Rosa Castro Queija, acusara a Aleska Zambrano de ser una acosadora, la madre de la joven hizo una impactante revelación.

Mary Loret de Mola sorprendió al comentar que, en efecto, en los primeros años de su nieta hubo un alejamiento con la madre de Said Palao porque ella exigió una prueba de ADN para la niña.

“De repente, en algún momento, al principio pueda ser que sí (hubo un alejamiento). Porque ella pidió hacerle un ADN a mi nieta, ¿okay?”, dijo la madre de Aleska Zambrano, quien afirmó que Maria Rosa Castro Queija sabía que “mi hija (Aleska) no salía a la puerta, o sea, ¿de qué estamos hablando?”.

“¿La señora, la mamá de Said, pidió un ADN?”, insistió la reportera de “Amor y fuego”. “Sí. ¡A mí, a mí me lo dijo!”, respondió la exsuegra de Said Palao con indignación.

