Amy Gutiérrez anunció el fin de su relación con Hansel Bernuy, integrante de la orquesta “You Salsa” en la cual ella trabaja.

A través de Instagram, Amy Gutiérrez comunicó a sus seguidores que terminaron su romance por “motivos personales”.

“Buenas tardes. Como es de su conocimiento, Hansel y yo, Amy Gutiérrez, mantuvimos una relación de casi 2 años. Durante ese tiempo siempre prevaleció el amor y respeto del uno hacia el otro. Sin embargo, por motivos personales, de los cuales no queremos ahondar en detalles, hemos decidido, por mutuo acuerdo, dar por terminada la relación”, escribió la cantante.

En ese sentido, aclaró que Hansel Bernuy seguirá siendo parte de la orquesta. “Hansel seguirá formando parte de You Salsa, seguiremos trabajando juntos, para brindarle a nuestro público lo mejor de nosotros. Quiero hacerles saber que no entraremos a dar detalles de nuestra ruptura, ni declaraciones al respecto. Agradezco desde ya, el respeto y su comprensión en estos momentos... Y le deseare siempre lo mejor a él Me llevo los mejores momentos que estarán para siempre en mi”, detalló.

Como se conoce, Amy Gutiérrez es el nuevo jale de “El artista del año” y se perfila como favorita. La cantante está en su mejor momento al ser la voz principal de “You Salsa”.