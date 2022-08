Más enamorada que nunca. Amy Gutiérrez confesó que su relación con el bailarín Cristhian González va de maravilla. Y es que la salsera incluso confesó que su novio y su familia son las personas que más la han apoyado desde que decidió declararse públicamente una persona pansexual.

Y es que la cantante se destapó frente a las cámaras de ‘Estás en todas’, donde no solo habló de su relación con el coreógrafo, sino del gran apoyo que tuvo tras su revelación. “Mira, yo solo puedo decir que estoy bendecida por el Señor, porque él (Cristhian González) es una grandiosa persona”, comenzó diciendo.

“Como te digo, él me ha apoyado, la gente no sabía, obviamente que yo estaba con pareja, pero sí, me ha apoyado en las buenas, en las malas, en la peores, él, su familia, todos. Así que de hecho estoy tranquila porque no me juzga”, agregó.

Recordemos que hace algún tiempo, durante una entrevista, Amy fue consultada sobre si alguna vez había besado a una mujer, a lo que su respuesta fue afirmativa. Es ahí donde la salsera confiesa que se sintió atraída por la belleza de una mujer, pero no se considera bisexual, pues indicó que más allá del género, ella se fija en la personalidad.

“Yo me he sentido atraída por la belleza de alguna mujer y he dicho ‘es guapa’. (…) Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco puedo decir que soy de un solo género. Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales. No me fijo nunca en el físico”, reveló en esa oportunidad.

