En un espectacular experimento que ha dejado a muchos con la boca abierta, ya que una mujer del Reino Unido decidió poner a prueba la resistencia de la icónica hamburguesa Big Mac, de la cadena McDonald’s.

La pregunta en la mente de todos: ¿Podría esta hamburguesa emblemática de McDonald’s sobrevivir un año completo fuera de la heladera?

Y la respuesta es que sí, aunque no se sabe por qué esta hamburguesa dura tanto.





Así pasó todo

La protagonista de esta historia, Naa Adjeley Tsofanye, colocó su Big Mac en un plato junto a unas papas fritas el 2 de febrero de 2023. Durante los siguientes 365 días, observó con asombro cómo la hamburguesa desafiaba las leyes del tiempo y la naturaleza.





Sorpresa

El resultado, compartido en un video de TikTok que ha acumulado más de 3 millones de visitas, es simplemente sorprendente. La hamburguesa, en apariencia inmutable, se mantuvo intacta. Su pan seguía blando, la lechuga permanecía verde y, lo más impactante, no había ni una pizca de moho.





Prueba con guantes

La herborista Naa Adjeley Tsofanye, quien llevó a cabo este experimento, exclamó: “Es increíble que el Big Mac haya resistido el paso del tiempo”. Con guantes de látex, diseccionó la hamburguesa para revelar su secreto. La lechuga, aún fresca y húmeda, desafía toda lógica.

Este es el video de TikTok:

Its Unbelievable that the Big Mac has stood the test of time and the lettuce is still green. So I decided to expand the experiment and buy McDonalds Salad - what is going on!





Más experimentos

¿Cómo es posible que una lechuga que no ha sido regada, que no ha estado al sol y que no está conectada a la raíz conserve sus colores? Esta pregunta sigue sin respuesta, pero la atemporalidad del Big Mac ha dejado a todos perplejos.

Tsofanye no se detendrá aquí. En su próximo experimento, comparará la lechuga del Big Mac con la de una ensalada de McDonald’s. ¿Serán las propiedades de la planta o su “entorno hamburguesero” las responsables de esta resistencia?





Especulaciones

Mientras tanto, muchos especulan que la empresa podría estar utilizando algún tipo de conservante para mantener su hamburguesa en perfecto estado.

Sea cual sea la razón, el Big Mac ha demostrado ser más que una simple comida rápida; es un enigma culinario que desafía las leyes de la naturaleza y el tiempo.





McDonald’s aclara

McDonald’s descartó estas especulaciones en un comunicado de 2020, atribuyendo la longevidad de sus hamburguesas a un entorno seco que inhibe el crecimiento de moho y bacterias.

“Los alimentos preparados en casa que se dejan deshidratar podrían ver resultados similares. Fíjese bien, las hamburguesas que están viendo probablemente están secas y deshidratadas, y de ninguna manera son ‘las mismas que el día que se compraron’”, indicó.





