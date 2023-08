Amy Gutiérrez tuvo que declinar la oferta de interpretar a Susy Díaz en la película basada en la vida de esta última debido a un conflicto de horarios con otra producción en la que ya estaba involucrada. La también cantante reveló todo esto en una entrevista para el podcast de Carlos Orozco.

“Me quedé para ser Susy Díaz, o sea, iba a hacer dos pelis, pero yo ya me había comprometido con esta película peruano-española (‘De repente, Luna’) meses atrás y las grabaciones se cruzaban”, expresó Amy Gutiérrez.

Luego continuó con: “me quedé muy triste por no hacer de Susy, ojalá los directores no me funeen (por contarlo)”.

Amy Gutiérrez reveló que el guion contiene elementos picantes y, en cuanto los amores de Susy, solo se tocará su matrimonio con Augusto Polo Campos.

“(Era) ser ella sin que se vea todo chistoso porque era en su época del Congreso. Es un libreto muy picante. Si ven la película, se van a dar cuenta. Solo sale el primer esposo y Augusto Polo Campos. No sale el ‘Mero’ ni ‘Andy V’”, contó.