Magaly Medina perdió recientemente su juicio contra Nadeska Widausky por el delito de difamación agravada; motivo por el que la conductora tendría que pagar una fuerte indeminzación y cumplir un año y ocho meses de prisión suspendida.

En ese sentido, la modelo se pronunció al respecto y señaló que dicha demanda fue porque el programa de la popular ‘Urraca’ lanzó un informe con un titular donde aseguraban que ella estuvo involucrada con personas de dudosa procedencia.

“Como redactaron la nota, el titular que le pusieron: ‘Bailarina involucrada a dos asesinatos’, o sea yo creo que ni la Policía Nacional se atrevió a tanto ¿no? Menos sin pruebas y fue bastante denigrante como redactaron la nota”, comenzó diciendo.

“Incluso yo hablé con el productor para pedir que sean más cuidadosos al momento de redactar...No tenían derecho a pisotearme ni denigrarme de la manera en la que me hicieron”, agregó Nadeska.

Pese a ello, la también empresaria señaló que seguirá de pie hasta las últimas consecuencias con su demanda hacia la figura de ATV.

“Voy a ir hasta las últimas instancias, únicamente por mi hijo (...) Me lo merezco por muchas acusaciones, difamación tras difamación. Se me han cerrado muchas puertas, me alejé totalmente de la televisión, perdí mis redes sociales y ahora volví a emprezar desde cero”, finalizó diciendo para El Popular.

