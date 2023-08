Se encienden las alarmas. Luego de su problema legal con Jefferson Farfán, ahora Magaly Medina afronta otra duro golpe tras perder la demanda que le entabló Nadeska Widausky por el delito de difamación agravada.

El abogado de la exbailarina, Julio Gago, anunció que la figura de ATV fue sentenciada a un año y ocho meses de prisión suspendida. “En un programa de la señora Magaly en setiembre del 2020, involucraron a mi patrocinada con unos asesinatos y que se va con un hombre a un hotel”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el letrado señaló que, junto a su patrocinada, no están del todos contentos con la sentencia y seguirán apelando para poder obtener “justicia”. “Vamos a apelar porque no estamos de acuerdo con la condena y el monto de la reparación civil (30 000 soles). Ellos también apelaron. Estamos pidiendo 200 000 soles, aparte la señora Medina tiene varias sentencias y no puede seguir teniendo la misma pena”, agregó para El Popular.

Por otra parte, Gago comentó que Nadeska se encuentra “satisfecha porque siente que se ha hecho justicia, pero es consciente que han dañado su imagen con este tema”.

TE PUEDE INTERESAR