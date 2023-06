Ana Paula Consorte se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, tras convertirse en madre del cuarto hijo de Paolo Guerrero. Y es que esta vez, la modelo compartió unas tiernas historias en sus redes sociales de un paseo que realizó junto a su primera pequeña, su engreído bebé y el futbolista.

Todo quedó registrado en el Instagram oficial de la brasilera, quien con su bebé de dos meses de nacido y su pareja, decidieron salir a pasear por las calles de Buenos Aires, Argentina, en donde el deportista juega para el Racing Club.

La bailarina compartió este emotivo domingo familiar, pues junto a Paolo Guerrero habrían decidido ir a almorzar con sus hijos y luego ir a pasear para disfrutar del sol. “Familia day, love (Día en familia, amor)” , fue lo que se puede leer en su red social.

Como se sabe, hace pocos días, fue la propia Doña Peta quien confesó que fue hacia Argentina para conocer a su último nieto y compartir también momentos con su ahora nuera, luego de la larga relación que mantuvo Paolo Guerrero con la modelo peruana Alondra García Miró.

Doña Peta no se habría entendido con Ana Paula Consorte

La madre de Paolo Guerrero, Doña Peta , está nuevamente en Perú y participó en una secuencia de ‘Mi mamá cocina mejor la tuya’, donde habló de su nieto recién nacido y confesó que tuvo problema de comunicacióon con la actual pareja del ‘Depredador’.

“La chica me atendió muy bien, pero no me entiende mucho porque ella habla portugués y yo español. No nos hemos entendido mucho”, comentó.

